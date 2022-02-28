Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    307 задержанных во время январских беспорядков освободили в Казахстане

    28 Февраля 2022, 17:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По фактам январских событий 307 граждан освобождены с изменением меры пресечения. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках расследований январской трагедии, освобождены с изменением меры пресечения 307 лиц, среди них 27 несовершеннолетних. Двое несовершеннолетних остаются под стражей, также по замене меры пресечения от спецпрокуроров поступили материалы еще по 22 лицам», - сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев на расширенном заседании коллегии ведомства.

    Как он уточнил, по делам, касающимся январских событий, проведено около 1,5 тысяч осмотров мест происшествий, назначено и проводятся более 1500 судебных экспертиз.

    «Генпрокуратура тщательно проверяет все факты применения недозволенных методов допроса со стороны правоохранительных органов. К сожалению, имеют место и ложные жалобы от подозреваемых в массовых беспорядках, актах терроризма, хищении и хранении оружия, нападениях на сотрудников правоохранительных органов. Среди них 2 члена ОПГ, 12 лиц имеют судимости за убийство, кражи, грабежи и разбои», - проинформировал Серик Шалабаев.

    Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что по итогам январской трагедии следственно-оперативные группы расследуют 3 502 уголовных дела по актам терроризма, убийствам, хищению оружия и массовым беспорядкам.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Генпрокуратура Алматинская трагедия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Генпрокурор доложил Президенту РК о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай
    Погибшего тракториста не будут включать в список жертв пожара в области Абай
    Работу по соблюдению конституционных прав казахстанцев подверг критике депутат
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи