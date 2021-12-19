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307 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

19 Декабря 2021 09:14
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307 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 19.12.2021 г. опубликовал в Telegram Минздрав РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«На 19 декабря лечение от КВИ продолжают получать 19 810 человек (–17 244+ и 2 566 КВИ-), из них в стационарах находятся 3 404 пациента, на амбулаторном уровне – 16 406 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 307 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 71 пациент, на аппарате ИВЛ – 58 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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