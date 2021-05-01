3062 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3062 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 736,

город Алматы - 798,

город Шымкент - 56,

Акмолинская область - 102,

Актюбинская область - 195,

Алматинская область - 207,

Атырауская область - 105,

Восточно-Казахстанская область - 64,

Западно-Казахстанская область - 177,

Карагандинская область - 245,

Костанайская область - 18,

Кызылординская область - 97,

Мангистауская область - 82,

Павлодарская область - 96,

Северо-Казахстанская область - 43,

Туркестанская область - 41.

Итого выздоровевших в Казахстане – 276 977.