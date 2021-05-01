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    08:16, 01 Май 2021 | GMT +6

    3062 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3062 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 736,

    город Алматы - 798,

    город Шымкент - 56,

    Акмолинская область - 102,

    Актюбинская область - 195,

    Алматинская область - 207,

    Атырауская область - 105,

    Восточно-Казахстанская область - 64,

    Западно-Казахстанская область - 177,

    Карагандинская область - 245,

    Костанайская область - 18,

    Кызылординская область - 97,

    Мангистауская область - 82,

    Павлодарская область - 96,

    Северо-Казахстанская область - 43,

    Туркестанская область - 41.

    Итого выздоровевших в Казахстане – 276 977.

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