08:16, 01 Май 2021 | GMT +6
3062 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3062 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 736,
город Алматы - 798,
город Шымкент - 56,
Акмолинская область - 102,
Актюбинская область - 195,
Алматинская область - 207,
Атырауская область - 105,
Восточно-Казахстанская область - 64,
Западно-Казахстанская область - 177,
Карагандинская область - 245,
Костанайская область - 18,
Кызылординская область - 97,
Мангистауская область - 82,
Павлодарская область - 96,
Северо-Казахстанская область - 43,
Туркестанская область - 41.
Итого выздоровевших в Казахстане – 276 977.