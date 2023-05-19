305 тысяч заявлений принято на основное ЕНТ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 18 мая началось основное ЕНТ-2023, которое продлится до 5 июля. Более 166 тысяч абитуриентов подали 305 тысяч заявлений с учетом двух попыток. Из них 75% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 25% – на русском, 243 человека – на английском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Сегодня министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек посетил центр тестирования и ознакомился ходом проведения ЕНТ.

«С этого года мы предоставляем всем абитуриентам особую возможность, связанную с прохождением Единого национального тестирования. Теперь вы имеете право сдать основное ЕНТ дважды, и с наилучшим результатом участвовать в конкурсе общеобразовательных грантов. Сегодня в Казахстане мы стремимся создать образование без границ. Мы верим, что каждый из вас должен иметь возможность получить качественное образование и раскрыть свой потенциал на полную мощность», - обратился Саясат Нурбек к выпускникам.

Стоит отметить, что при подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и место тестирования. При этом они могли выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки. Касательно комбинации, сейчас 18% абитуриентов выбрали предметы «Математика-Физика», 17% – «Биология-Химия», 13% – «Творческие», 10% – «Математика-Информатика».

В формате тестирования изменений нет. Количество предметов остается прежним – три обязательных и два на выбор, в общем 120 тестовых заданий. Однако, внесены изменения в количество тестовых заданий по предметам «История Казахстана» и «Грамотность чтения». Теперь, в одном варианте «Истории Казахстана» будет 20 тестовых заданий: 10 заданий с выбором одного правильного ответа, 10 заданий на основе контекста. Также, если раньше по «Грамотности чтения» абитуриенты отвечали на 20 вопросов, то теперь будут 15 тестовых заданий по 3 текстам.

Таким образом, по истории Казахстана – 20, по грамотности чтения – 15, по математической грамотности – 15 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Также сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями.

Есть изменения и в структуре тестовых заданий ЕНТ. Профильным ведомством было принято решение уменьшить количество дистракторов (варианты ответа) в тестовых заданиях. В тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов уменьшено с пяти до четырех, в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов) количество вариантов с восьми до шести.

C 2022-2023 учебного года в перечень комбинаций профильных предметов ЕНТ включен предмет «Информатика». В связи с этим, поступающие на группы образовательных программ «Подготовка учителей информатики», «Информационные технологии», «Информационная безопасность» сдают ЕНТ по комбинации «Математика-Информатика».

«В целях обеспечения академической честности сохраняется принцип «1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый». Также стоит отметить, что с прошлого года тестовые варианты маркируются. То есть, у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант теста. Кроме того, на ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблицы Менделеева (Периодическая система химических элементов) и растворимости солей. С учетом мнений и желаний абитуриентов, на основном ЕНТ абитуриентом будет выдаваться бумажный вариант таблиц Менделеева и растворимости солей. А на аппеляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об аппеляции», - сказал министр.

Пороговый балл не изменился: для поступления на направления «Право» и «Педагогические науки» необходимо набрать не менее 75 баллов, «Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)» – не менее 70 баллов, «Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринария» − не менее 60 баллов; для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.

При запуске на тестирование используются металлоискатели ручного и рамочного типа. Это необходимо как для обеспечения безопасности абитуриентов, так и для пресечения нарушения правил и проноса запрещенных предметов (телефоны, шпаргалки и прочее).

При проведении тестирования используются устройства, подавляющие сигналы мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн в зависимости от площади аудитории (компьютерного класса) и видеонаблюдения.

После завершения ЕНТ-2023 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.



