305 должностных лиц наказали за низкое качество оказания госуслуг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За низкое качество оказания госуслуг наказаны 305 должностных лиц. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Салауат Муксимов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках обеспечения контроля за качеством оказания государственных услуг проведено 756 проверок, выявлено около 46 тысяч нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечены 602 работников услугодателей, к административной ответственности 305 должностных лиц», – сказал Салауат Муксимов.

По его словам, особое внимание уделяется проактивной защите и восстановлению прав услугополучателей. В частности, начата практика восстановления нарушенных прав услугополучателей путем дистанционного мониторинга в проактивной форме, не дожидаясь их обращений. В результате проведенного мониторинга выявлены факты необоснованных отказов и неполного указания причин отказа, тем самым восстановлены права 124 услугополучателей.

Спикер также сообщил, что на площадке агентства функционирует консультативно-экспертная группа по вопросам государственных услуг и дебюрократизации государственного аппарата. Благодаря ее работе направлено свыше тысячи предложений госорганам, направленных на повышение качества оказания госуслуг, Министерство цифрового развития утвердило комплексный план по устранению выявленных недостатков. План предусматривает восстановление 25 электронных услуг, не функционирующих на портале «электронного правительства», доработку функционала информационных систем по 9 услугам, а также интеграцию 11 баз данных.

С.Муксимов отметил, что, по результатам общественного общественного мониторинга за 2022 год, 81,2% граждан удовлетворены качеством оказания госуслуг. Согласно данным последнего рейтинга ООН по уровню развития портала «электронного правительства» Казахстан занимает 28 место. На пространстве СНГ Казахстан занимает лидирующую позицию.



