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    304 ОСИ и ПТ зарегистрированы в Карагандинской области

    16 Июля 2021, 21:30

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На сегодня в Карагандинской области зарегистрированы 304 ОСИ и ПТ. О промежуточных итогах внедрения объединений собственников имущества и простых товариществ рассказал на брифинге в прямом эфире на площадке региональной службы коммуникаций руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области Улантай Усенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Казахстане вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства». Согласно ему, после 1 июля 2022 года КСК перестанут существовать. На их место придут ОСИ и ПТ. Они позволят жильцам управлять домом самостоятельно.

    «До этого срока кооперативы должны реорганизоваться в управляющую или сервисную компанию и в новом статусе продолжить свою деятельность по обслуживанию домов. Но только в том случае, если они будут выбраны на собрании жильцов. Если жители недовольны работой КСК, они могут не ждать и уже сегодня создать ОСИ либо ПТ», – отметил Улантай Усенов.

    ОСИ – это юридическое лицо. Механизм его создания следующий. Для начала необходимо провести собрание жильцов. Избрать из состава собственников совет дома сроком на три года. Выбрать председателя. Его полномочия будут действительны в течение года. Определить ревизора или ревизионную комиссию. Затем утвердить устав и подать документы о регистрации ОСИ в ЦОН. Там нужно будет заполнить заявление, предоставить протокол собрания и заплатить госпошлину в размере 1 МРП (2 917 тенге в 2021 году). С ОСИ никакие налоги в течение всей деятельности не взимаются.

    Для создания ПТ нужно 100%-е согласие жильцов. Оно не является юрлицом. Устав и регистрация в юстиции и ЦОНе не нужны. Но необходимо встать на регистрационный учёт в местных исполнительных органах. Жильцы дома могут выбрать доверенное лицо. Этот человек будет действовать на основании доверенности, выданной владельцами квартир.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ЖКХ Жилье Общество
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