РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:40, 14 Март 2022 | GMT +6

    302 гражданина освобождены из следственных изоляторов - Эльвира Азимова

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из изоляторов временного содержания и специализированных учреждений освобождены 302 человека. Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщила уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учетом наших обращений, обращений родственников и адвокатов в результате прокурорской проверки из изолятора временного содержания и специализированных учреждений освобождены 302 гражданина. По 11 гражданам отказано в заключении под стражу. 200 ранее арестованным гражданам изменена мера пресечения. Из 29 несовершеннолетних детей, обвиняемых в совершении тяжких преступлений, 28 были освобождены в рамках гарантий родителей. К сожалению, действующий закон «О чрезвычайном положении» не предусматривает четкого сценария работы информационно-социальной службы», - рассказала Эльвира Азимова на пленарном заседании Мажилиса.

    По словам омбудсмена, в связи с январскими событиями от граждан поступали и заявления по поводу выяснения места задержания своих родственников.

    Ранее уполномоченный по правам человека в РК сообщила, что по фактам пыток и превышения полномочий зарегистрировано 243 уголовных дела.


    Теги:
    МВД РК Парламент Права человека Главная Алматинская трагедия ЧП-2022 Правоохранительные органы Мажилис
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!