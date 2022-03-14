302 гражданина освобождены из следственных изоляторов - Эльвира Азимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из изоляторов временного содержания и специализированных учреждений освобождены 302 человека. Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщила уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом наших обращений, обращений родственников и адвокатов в результате прокурорской проверки из изолятора временного содержания и специализированных учреждений освобождены 302 гражданина. По 11 гражданам отказано в заключении под стражу. 200 ранее арестованным гражданам изменена мера пресечения. Из 29 несовершеннолетних детей, обвиняемых в совершении тяжких преступлений, 28 были освобождены в рамках гарантий родителей. К сожалению, действующий закон «О чрезвычайном положении» не предусматривает четкого сценария работы информационно-социальной службы», - рассказала Эльвира Азимова на пленарном заседании Мажилиса.

По словам омбудсмена, в связи с январскими событиями от граждан поступали и заявления по поводу выяснения места задержания своих родственников.

Ранее уполномоченный по правам человека в РК сообщила, что по фактам пыток и превышения полномочий зарегистрировано 243 уголовных дела.