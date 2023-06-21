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    3000 кустов кокнара обнаружили полицейские во дворе у жителя Жетысая

    21 Июня 2023, 17:30

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Жетысайский районный отдел полиции поступила информация о том, что один из сельчан выращивает наркосодержащее растение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

    Получив сообщение, стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия. Они установили подозреваемого, местного жителя, и провели обыск по месту жительства.

    В результате, во дворе дома подозреваемого обнаружили и изъяли 3000 кустов, похожих на наркосодержащее растение. Согласно заключению экспертизы, изъятые наркокусты оказались «кокнаром».

    «Данный факт полицейские зарегистрировали по статье «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». В настоящее время проводится досудебное расследование», - сообщили в полиции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Туркестанская область МВД РК
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