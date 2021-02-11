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    3000 бюджетов размещено на интерактивной карте в Акмолинской области

    11 Февраля 2021, 09:45

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Бюджет школ, детских садов, больниц, поликлиник, дорог и прочие бюджеты Акмолинской области теперь размещены на интерактивной карте открытых бюджетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по противодействию коррупции.

    «С помощью Интерактивной карты открытых бюджетов, представляющей уникальный опыт траспарентности бюджета и превенции коррупции, каждый житель в режиме реального времени может контролировать выделенные бюджетные средства на строительство, ремонт и содержание социальных объектов. Для этого достаточно на портале Publicbudget.kz выбрать нужный регион и посмотреть бюджет школ, детских садов, больниц, поликлиник, дорог и прочие бюджеты», - пояснили в пресс-службе Антикоррупционной службы Акмолинской области.

    На общедоступном сервисе граждане могут оставить свой отзыв либо, в случае выявления расхождений фактических данных с документацией, подать обращение в уполномоченный орган, приложив при этом соответствующие фото- и видеоматериалы.

    В настоящее время департаментом по противодействию коррупции по Акмолинской области совместно с местными исполнительными органами обеспечено размещение порядка 3000 бюджетов организаций различных сфер деятельности на общую сумму около 430 млрд тенге.

    На основе Интерактивной карты в целях содействия гражданскому участию в управлении государством через повышение осведомленности и вовлеченности общества в формирование и расходование бюджетов с прошлого года реализуется проект «Ашық бюджет».

    В рамках проекта сотрудниками проектного офиса «Ақмола – адалдық алаңы» проводится мониторинг эффективного и целевого использования бюджетных средств посредством портала Publicbudget.kz. Благодаря мониторингу удалось сэкономить более 9,7 млн тенге, сообщили в ведомстве.

    Также, при областном департаменте действует региональный клуб «Ашық бюджет», задачей которого является оказание консультаций гражданам для повышения их финансовой просвещенности. В состав клуба вошли представители общественности, депутаты маслихатов, специалисты финансовой, экономической и налоговой сферы. На сегодняшний день в рамках деятельности «Ашық бюджет» проведено свыше 35 прямых эфиров в социальных сетях.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акмолинская область Коррупция Экономика Другие государственные органы Цифровой Казахстан Общество
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