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    300 жамбылских ветеранов соревнуются в Таразе

    5 Мая 2023, 14:43

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 78-летию Великой Победы и 36-летию образования ветеранской организации посвятили спортивные состязания в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В спартакиаде принимают участие 300 ветеранов со всего региона, объединенных в 11 команд.

    Организованы соревнования по волейболу, настольному теннису, бильярду, шахматам, шашкам, тогызкумалаку, асыкам, лянге, дартсу.

    На торжественном открытии областной спартакиады среди ветеранов Жамбылской области аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, приветствуя участников состязаний, отметил, что ветераны являются реальной силой, поддерживающей реформы, проводимые Президентом и Правительством Республики Казахстан.


    «Наши ветераны вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие страны и области, - сказал глава региона. - Как известно, ветеранская организация в Казахстане стала одной из больших политических, общественных сил страны. В немалой степени, уважаемые аксакалы, благодаря именно вам в регионе царят мир и единство. Хороший пример вы показываете молодому поколению, активно ведя здоровый образ жизни».

    Председатель областного совета ветеранов Еркимбек Солтыбаев подчеркнул, что ветераны активно поддерживают проводимую в регионе работу по патриотическому воспитанию молодежи.

    В Жамбылской области насчитывается 130 953 ветерана, из них 17 - участники Великой Отечественной войны.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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