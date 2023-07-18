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    300 тысяч жителей Астаны будут иметь доступ к газу в 2024 году

    18 Июля 2023, 13:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2024 году 300 тысяч жителей Астаны будут иметь доступ к газу. Об этом на брифинге РСК сообщил глава отдела топливно-энергетических ресурсов управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Максат Есмагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, на газ переведены 16 котлов на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В частности, на ТЭЦ-1 переведены десять котлов, а на ТЭЦ-2 - шесть котлов. К газу подключены 19 социальных объектов. Еще по 3 социальным объектам ведутся пусконаладочные работы.

    «На сегодня по городу выдано более 9067 технических условий, проконсультировано более 50 тысяч человек. Работа в данном направлении продолжается. В текущем году ведется строительство подводящих сетей газа к районным котельным ж/м «Туран», «Тельмана», а также «Ильинка», «Пригородный», «Family Village», «Ондирис». Построено 80 км сетей газоснабжения высокого давления. Таким образом, в 2024 году доступом к газу будет обеспечено около 300 тыс. населения города Астаны», - отметил Максат Есмагулов.

    В целом, как отметил спикер, газификация жилых массивов и перевод энергоисточников на газ обеспечит снижение выбросов на 40 тысяч тонн в год, а также минимизирует чрезвычайные ситуации, связанные с использованием газовых баллонов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Акимат Минэнерго РК Газификация
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