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    300 тысяч тонн казахстанского картофеля готов закупить Узбекистан в 2023 году

    10 Марта 2022, 09:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О росте площадей под посевы гречихи и картофеля сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отдельно хочу остановиться на производстве сырья для социально-значимых товаров. Как показал прошлый год, заблаговременное планирование и работа по наращиванию площадей нужных культур дают результаты», - сказал Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.

    В качестве примера он привел гречиху и картофель.

    «В 2020 году площадь увеличили на 50 тыс. га и, как итог, дефицит крупы на рынке не наблюдается. Необходимо не терять темпы, показатель в 100 тыс. га посевов гречихи необходимо сохранить и на следующий год», - отметил вице-министр.

    «По картофелю рост составляет всего порядка 5 тыс. га, а это 100-110 тыс. тонн картофеля. При этом только Узбекистан готов в следующем году закупить у нас 300 тыс. тонн, есть еще и Россия. Упор надо сделать на производстве картофеля в организованных хозяйствах», - заключил А. Сапаров.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минсельхоз Узбекистан Сельское хозяйство
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