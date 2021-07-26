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300 тысяч тенге сбросила с балкона мошенникам 93-летняя бабушка в СКО

26 Июля 2021 14:50
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300 тысяч тенге сбросила с балкона мошенникам 93-летняя бабушка в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ - 300 тысяч тенге сбросила с балкона мошенникам 93-летняя бабушка в Петропавловске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Петропавловские полицейские предупреждают горожан о возможных фактах телефонного мошенничества. Вечером 22 июля преступники обманули 93-летнюю бабушку. Ей позвонили на домашний телефон и сообщили, якобы ее внука «забрали в полицию», и чтобы «решить вопрос», нужно заплатить 5 тысяч долларов. Напуганная потерпевшая предложила все свои сбережения — 300 тысяч тенге. Голос по телефону велел сбросить деньги человеку, который подойдет к балкону. Пенсионерка выполнила требования мошенников. Лишь потом, связавшись с родственниками, она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество».

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых в этом циничном преступлении. Подобная схема обмана активно использовалась злоумышленниками в годы, когда сотовые телефоны еще не получили широкого распространения. Сегодня телефонное мошенничество практически исчезло. Тем не менее, за последние дни это уже вторая попытка реализовать старую схему в Петропавловске. На днях в полицию обратилась еще одна пенсионерка, которой поступил такой же звонок. Женщина незамедлительно связалась с родственником, о котором говорили мошенники, убедилась, что с ним все в порядке, и сообщила о произошедшем в полицию», — сообщает и.о. начальника второго отдела УП города Петропавловска Самат Тастан.

Стражи порядка просят петропавловцев предупредить пожилых родственников о возможной опасности. При получении телефонного звонка такого рода необходимо связаться с близкими и обратиться в полицию.


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#Северо-Казахстанская область   #Общество   #Борьба с коррупцией  
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