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    300 тыс тонн сахарной свеклы нового урожая планируют переработать в Жамбылской области

    31 Июля 2023, 09:05

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ежегодно растут площади и объемы выращиваемой в Жамбылской области сахарной свеклы, одной из приоритетных в регионе сельскохозяйственных культур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы областного управления сельского хозяйства, в 2022 году сахарной свеклой было засеяно 5,5 тыс га. В 2023 году этот показатель вырос до 10,4 тыс га.

    По словам руководителя облуправления сельского хозяйства Нурби Джигитекова, в 2023 году по программе субсидирования производства приоритетных культур предусмотрено 6,1 млрд тенге субсидий на сахарную свеклу. Эти средства будут освоены в октябре - декабре в сезон уборки урожая.

    В этом году жамбылские аграрии планируют отправить на переработку 300 тысяч тонн сахарной свеклы нового урожая.

    «Свеклосеющими у нас являются хозяйства Байзакского, Жамбылского, Кордайского, Меркенского, Рыскуловского и Шуского районов, - отметил спикер. - Поставка семян сахарной свеклы происходила из-за рубежа, а также из Алматинской области».

    Средняя урожайность сахарной свеклы урожая 2022 года в Меркенском и Кордайском районах доходила до 800 центнеров с гектара, а в крестьянском хозяйстве Владимира Бондаренко даже до 1 300 центнеров на круг. В Жамбылском районе урожайность-2022 составила 455, в Байзакском 410, в Рыскуловском 400 и в Шуском 350 центнеров с гектара.

    Как отмечают жамбылские фермеры, такой высокой урожайности сахарной свеклы в области давно не было. Сказываются современные технологии возделывания, полива и своевременная помощь государства в виде субсидий.

    Свекла – традиционная культура для Жамбылской области, эту культуру высаживали еще в советское время, и сегодня возрождают, наращивая объемы.

    Напомним, с 30-х годов прошлого века в Жамбылской области сахарную свеклу возделывали на площади более 42 тыс га, урожайность в среднем доходила до 300 ц/га, но были и передовики, как знаменитая свекловичница Дарига Жантохова, которая давала по 900 ц/га. В 1967 году Джамбульская область была награждена орденом Ленина за рекордный урожай сахарной свеклы в 1 250 000 тонн. В 90-е годы наблюдался упадок свеклосеяния, а к 2009 году посевы сахарной свеклы сократились до 1,7 тыс га. Сегодня Жамбылская область, давшая стране более 60-ти Героев Социалистического труда - свекловодов, возрождает эту ценную культуру.

    По информации сельхозведомства, под сельхозкультуры в 2023 году в жамбылском регионе отведено 770,4 тыс га, что на 14,4 тыс га больше, чем в 2022 году. На поддержку аграрного сектора Жамбылской области в 2023 году предусмотрено более 100 млрд тенге.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Сельское хозяйство Регионы Казахстана
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