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    300 семьям в Атырау раздают жертвенное мясо

    2 Августа 2020, 04:19

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау мясо жертвенных животных раздают более чем 300 семьям, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Жертвенное мясо доставляют малообеспеченным семьям. В раздаче принимают участие пятьдесят человек из штаба волонтеров и автоволонтеры.

    «Мы раздаем жертвенное мясо многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями. Пусть будут приняты все наши молитвы и добрые дела. Пусть наше единство будет только укрепляться«, - сказал член областного штаба волонтеров Адильхан Сарсенов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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