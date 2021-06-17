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    300 млрд сумов потратят на президентские выборы в Узбекистане – ЦИК РУ

    17 Июня 2021, 09:43

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Смету расходов на организацию президентских выборов в сумме 300 миллиардов сумов (12 млрд 52 млн тенге, прим.ред.) утвердили сегодня на заседании ЦИК Республики Узбекистан,передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По данным ЦИК, каждая из 14 окружных избирательных комиссий получит по 56,9 млн сумов, каждая из 10,8 тысяч участковых избирательных комиссий - по 11,8 млн сумов.

    Почти 80% средств, выделяемых избирательным округам и участкам, будут направлены на выплату заработных плат, компенсаций и единых социальных платежей.

    18,4 миллиарда сумов планируется направить на подготовку и обучение работников избирательных комиссий. Также выделены средства для обеспечения членов избирательных комиссий и самих избирателей средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.

    Напомним, что очередные выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября этого года. Они станут шестыми по счёту прямыми президентскими выборами в истории Узбекистана.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Выборы Узбекистан
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