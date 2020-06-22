300-метровый поющий фонтан появится в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе продолжается строительство и реконструкция древнего исторического центра города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в воскресенье, 21 июня, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев совершил очередной объезд по городу Таразу и проинспектировал ход реализации ряда проектов по развитию областного центра.

Глава региона побывал на месте строительства третьей очереди пешеходной аллеи Арбат, расположенной возле торгово-развлекательного центра «Март».

Отметим, что в Таразе в рамках программы «Рухани жаңғыру» формируется крупнейший в Казахстане туристический центр, объединяющий археологический комплекс «Древний Тараз», где проходят раскопки древнего городища, и центр «Шахристан» на месте предполагаемого нахождения шахристана древнего города, который был важным звеном на Великом Шелковом пути.

Пешеходный Арбат, создаваемый на прилегающих улицах, объединит в единую композицию «Шахристан» и «Древний Тараз». Уже готова первая очередь Арбата, начинающаяся от башенных часов, установленных на площади носящей имя акына Жамбыла Жабаева. Находящиеся здесь двухэтажные жилые здания постройки середины XX века оформлены в восточном стиле. Строится вторая очередь Арбата, протянувшаяся до возводимого современного рынка в восточном стиле.

По идее проектировщиков, третья очередь Арбата свяжет комплекс «Древний Тараз» с мавзолеем Карахана, который был реконструирован в конце XIX века. Этот исторический объект является излюбленным местом паломничества верующих и туристов.

На территории третьего Арбата общей площадью 2,5 га, начнет действовать 320-метровый поющий фонтан украшенный фонтанами и малыми архитектурными формами. Здесь посадят более 160 деревьев восьми видов, проведут освещение, установят скамейки и беседки, уложат 18 тысяч кв. метров брусчатки. В работах задействовано 50 человек, средняя заработная плата составляет 100 тысяч тенге.

По словам директора подрядной организации Еркебулана Егизбаева, объект планируется завершить раньше положенного срока - уже к концу июля. На сегодняшний день выполнено более 50 процентов работ.

Рядом с этой пешеходной аллеей планируется построить торговые павильоны. За счет внебюджетных средств начата реконструкция расположенной поблизости мечети «Аулие-Ата», построенной в начале XX века.

Напомним, в 2011 году в Таразе дислоцировали центральный рынок и начали археологические раскопки древнего городища возрастом в две тысячи лет. Здесь обнаружено порядка 50 тысяч артефактов VI - XII веков, помещенных в построенный здесь же, единственный в Казахстане подобного рода музей. В нем представлены только экспонаты, найденные во время археологических работ на городище Тараз. Также археологи нашли средневековую цитадель, мечеть VIII - IX веков, медресе, алтарь зороастрийцев, зиндан, набережную древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений.

В 2019 году, в день празднования в Таразе 80-летия Жамбылской области, состоялось открытие историко-туристического центра «Шахристан», включающего в себя центры ремесленников, «Тараз-Туризм», «Руханият и историковедение», художественную галерею, областной краеведческий музей, выставочный павильон, амфитеатр.