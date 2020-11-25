300 казахстанских волонтеров были привлечены в Программу добровольцев ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С каждым годом растет необходимость в кадровых волонтерских ресурсах в области здравоохранения, социологии, психологии и других сферах. Об этом на IX Гражданском форуме рассказала региональный менеджер по Европе и СНГ Программы добровольцев ООН Римма Сабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже почти 28 лет Программа добровольцев ООН в Казахстане активно работает с государственными органами, неправительственными организациями. Уже 10 лет, как мы сотрудничаем с Национальной волонтерской сетью. Исследуем те вопросы, которые остро стоят в сообществе, в чем именно есть необходимость использования волонтерского ресурса. Относительно миссии Программы добровольцев ООН стоят две задачи. Первое – помощь странам в продвижении волонтерского движения. Для этого на глобальном уровне проводятся исследования. Недавние исследования 2018 года показало, что в мире около миллиарда людей – волонтеры», - отметила спикер.

Программа добровольцев ООН, по ее словам, помогает странам в законодательной базе, в методологии оценка вклада волонтерства и во многих других инициативах.

«В 2021 году ожидается глобальный отчет. В исследовании примут участие политики, эксперты. Призываю казахстанских экспертов участвовать в этом исследовании и показать свой опыт. Мы видим необходимость волонтеров в оперативном реагировании общества на кризисы, на техногенные катастрофы, восстановление этих кризисов. Все больше и больше востребованность в этих направлениях растет. Растет необходимость в кадровых волонтерских ресурсах в области здравоохранения, социологии, психологии», - рассказала региональный менеджер по Европе и СНГ Программы добровольцев ООН.

Как отметила Римма Сабаева, Программа добровольцев ООН в мире ежегодно мобилизовывает около 8 тысяч волонтеров. Это контракт волонтера ООН, который подразумевает, что он согласен на полную рабочую занятость в проектах или программах ООН с ежемесячным волонтерским возмещением, социальной обеспеченностью. При этом от волонтера требуются профессиональные навыки, образовательные требования также выставлены. Программа старается показать разнообразие волонтерских категорий. Это не только эксперты и специалисты, но и талантливая молодежь, которая может внести свой позитивный вклад, люди сообществ, где к ним нет требований технической экспертизы.

«За последние 28 лет в Казахстане были привлечены около 300 волонтеров в нашу Программу. В этом году 70 волонтеров ООН были привлечены для таких международных агентств ООН, как Программа развития ООН, Юнисеф, Беженцы ООН, Женщины ООН и другие. Есть востребованность в таких специалистах для людей с инвалидностью, для уязвимой молодежи. Помимо этой контрактной системы, предоставляется возможность онлайн волонтерства», - заключила Римма Сабаева.



