300 человек сообщили о фактах невыдачи чеков и получили вознаграждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы сообщают о фактах невыдачи чеков в магазинах и получают за это вознаграждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет Государственных доходов Министерства финансов РК.

С ообщив о фактах невыдачи чеков, граждане страны смогут получить вознаграждение по 1 000 тенге (пополнение баланса мобильного телефона) до 30 ноября. С 30 октября 2019 года данный пилотный проект распространяется на всю территорию республики, т.е. выплата вознаграждения (пополнение баланса мобильного телефона) лицам, сообщившим информацию о факте невыдачи чека, будет осуществляться по всему Казахстану .

Комитет государственных доходов сообщает, что в настоящее время в стране полным ходом идёт общереспубликанский пилотный проект «Гражданский контроль» по выявлению фактов невыдачи фискальных чеков контрольно-кассовых машин. В рамках данного проекта проводимого Комитетом государственных доходов лицам, сообщившим информацию о факте невыдачи чека, будет выплачено вознаграждение в размере одной тысячи тенге (пополнен баланс мобильного телефона) .

Важно знать, что невыдача чека ККМ или товарного чека либо выдача чека ККМ или товарного чека на сумму больше или меньше уплаченной за товар или услугу влечет административную ответственность.

По состоянию на 20.11.2019 года информация подтвердилась по около 300 обращениям, составлены протоколы об АП. На рассмотрении 238 сообщений.

Больше всего подтвержденных сообщении ДГД по г.Нур-султан -121, ДГД по Атырауской области - 60,ДГД по Алматинской области - 18. Аутсайдеры ДГД по Акмолинской области - 0, ДГД по Павлодарской области - 1, ДГД по Кызылординской области - 2.

Доказательством для привлечения к ответственности являются объяснения привлекаемого лица, показания потерпевшего, свидетелей, заключения и показания эксперта, специалиста, вещественные доказательства, иные документы, протоколы об административном правонарушении и протоколы процессуальных действий, предусмотренные КоАП.

Поэтому, вознаграждение выплачивается только в случаях, когда на видео заснят факт отказа выдачи продавцом чека ККМ, указан адрес и название магазина, название торгового дома, рынка (номер бутика в торговом доме, номер места на рынке) и иные сведения, позволяющие идентифицировать лицо, не выдавшее фискальный чек.

Видеоматериалы можно направить, в том числе посредством мобильного приложения «Wipon», которое можно бесплатно скачать с Apple App Store и Google Play market.

При направлении жалоб необходимо дополнительно указать свою фамилию, имя, отчество (при его наличии), свой ИИН и контактный телефон. Данные реквизиты необходимы для выплаты вознаграждения в случае подтверждения факта нарушения и привлечения к ответственности лица, не выдавшего фискальный чек.

Фискальные чеки можно проверить на сайте: //http.consumer.oofd.kz

В соответствии с техническими требованиями информация о выданном фискальном чеке может отправляться в течении 72-х часов. Поэтому, в случае не обнаружения выданного фискального чека в базе оператора фискальных данных, необходимо подождать до 3 дней и затем повторно перепроверить. В случае, если по истечении 72-х часов информации не будет, то тогда можно обратиться в органы государственных доходов.