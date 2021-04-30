30 ярких достопримечательностей Казахстана планирует показать победительница «100 новых лиц»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мадина Ашилова – журналист, преподаватель, основатель Клуба путешественников в Алматы. Сегодня она оказалась в числе победителей проекта «100 новых лиц Казахстана». В честь 30-летия Независимости страны она хочет посетить и показать 30 ярких достопримечательностей Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мадину Ашилову по праву можно назвать «универсальной женщиной». Мама пятерых детей успевает уделить время семье и хозяйству, отлично справляется с работой на телеканале «Туран-тв» в качестве журналиста и ведущей, обучает азам журналистики в КазУМОиМЯ имени Абылай хана. Женщина находит время для путешествий, с этой целью основав Клуб путешественников «Almaty Nomad».

«То, чего я достигла, может достичь каждый. Я выигрывала во многих проектах в сфере журналистики, документалистики, науке. Я заметила, что существует много стереотипов касательно женщин. Все время женщинам указывают место, считают, что они на малое способны. У меня пятеро детей. Живем в большой семье. Я считаю, что можно быть успешной в любых начинаниях, если ты любишь свое дело. Словосочетание «деятельный патриотизм» точно описывает меня, как личность. Я берусь за все, что люблю делать, пусть это будет наука, журналистика или путешествие. Во всем хочу преуспеть, чтобы привить детям чувство патриотизма, любви к родине, к природе», - рассказала Мадина Ашилова.

Сейчас она снимает ролики о самых лучших туристических достопримечательностях Казахстана, чтобы дети знали о них.

«Серия моих роликов посвящалась Отырар, Бозжыре, Жидебаю, Букеевской Орде, за что получила несколько премий. Занимаюсь такими проектами, чтобы воспитать в детях любовь к родной земле и истории. Очень хочется, чтобы подрастающее поколение знало, какими удивительными достопримечательностями богата наша страна», - отметила путешественница.

Самым лучшим студентам и школьникам Мадина Ашилова организовывает туры в труднодоступные, интересные места.

«Сейчас у меня одна цель – совершить кругосветное путешествие по Казахстану. В честь 30-летия Независимости хотим посетить и показать 30 самых ярких достопримечательностей. Считаю, что проект «100 новых лиц Казахстана» поможет популяризировать эту идею. Наши проекты по развитию туризма, экологической культуры, по воспитанию детей должны реализоваться. Я посетила многие труднодоступные достопримечательности Казахстана. Везде вижу одно и то же – забвение. Когда мы открываем новые горизонты, становится очень обидно за то, что люди не берегут наши природные достояния. Наша задача – воспитать в детях любовь к природе. Мы должны ценить то, что мы имеем», - подчеркнула победительница проекта «100 новых лиц Казахстана» Мадина Ашилова.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей проекта «100 новых лиц Казахстана» и отметил, что они своим талантом сумели завоевать признание народа и внесли вклад в развитие государства. С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.