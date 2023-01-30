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    30 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    30 Января 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    109 лет назад (1914-1937) родился ЕРУБАЕВ Саттар Аскарович - выдающийся сын казахского народа, талантливый писатель, известный журналист.

    Родился в 21 ауле Туркестанского района Южно-Казахстанской области. Происходит из племени конырат. Учился в семилетней школе туркестанского детдома. В 1930 году, после успешного окончания подготовительных курсов при высшем учебном заведении Наркомпроса КазАССР, был направлен в Ленинградский институт истории, философии и лингвистики, который окончил в 1933 году, защитив дипломную работу на тему «Русский неоромантизм и казахская национальная литература».

    По окончании учёбы работал заведующим литературным отделом газеты «Ленинская смена», затем заместителем ответственного редактора газеты «Лениншіл жас», в газете «Караганды пролетариаты» (1934-1935), параллельно работал ассистентом кафедры философии Высшей сельскохозяйственной школы Алма-Аты, где читал лекции и вёл семинары. В 1935 году стал одним из организаторов 1-го съезда журналистов Казахстана. В 1935-1936 учебном году стал аспирантом Ленинградского университета, но заболел, отучился год и вернулся на родину. С сентября 1936 года в должности доцента кафедры казахской литературы КазПИ им. Абая (ныне КазНПУ им. Абая) читал лекции по истории и теории литературы. В начале 1937 года самочувствие ухудшилось, 22 февраля был отправлен лечиться на курорт «Каменское плато», где продолжил работу над романом «Мои ровесники» и совместно с М. Жангалиным составил «Әдебиет хрестоматиясы» («Хрестоматию литературы») для 10 классов казахской школы.

    2 июня 1937 года безвременная смерть оборвала жизнь писателя. Он ушел из жизни в самом расцвете, Саттару Ерубаеву было всего 23 года.

    Уже после смерти С. Ерубаев стал первым лауреатом премии Ленинского комсомола в Казахстане (1966), был удостоен премии имени Николая Островского в честь 50-летия комсомола (1968). Его имя увековечено на Всесоюзной доске памяти. В честь С. Ерубаева в Караганде названа улица, в Туркестане - школа-интернат, где осенью 2004 г. был открыт памятник.

    Автор романа «Мои ровесники», новелл «Счастье», «Бессмертие», «О будущей войне», «Красота жизни» (написан на русском языке), баллад «Рапорт о жизни», «Песнь о бессмертии», «Осенний фрагмент», «Баллада о трех шахтерах». Видное место в творчестве С. Ерубаева занимала и поэзия.

    63 года назад (1960) родился ЖУНУСБЕКОВ Аскарбек Жунусбекулы - председатель военного суда Усть-Каменогорского гарнизона Восточно-Казахстанской области.

    Родился в Семипалатинской области. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, инженер-механик (1983); Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел Республики Казахстан, юрист (1994).

    Трудовая деятельность: инженер-диспетчер УМС треста «Аягузсельстрой-27» (1983-1984); участковый инспектор, оперуполномоченный уголовного розыска, оперуполномоченный дежурный, заместитель начальника Абралинского районного отдела внутренних дел управления внутренних дел Семипалатинской области (1984-1993); начальник Абралинского районного отдела внутренних дел управления внутренних дел Семипалатинской области (1993-1997); председатель Жарминского районного суда Восточно-Казахстанской области (1997-2000); администратор судов Восточно-Казахстанской области Комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан (2000-2002); председатель военного суда Семейского гарнизона (2008-2017).

    На занимаемой должности - с октября 2017 года.

    59 лет назад (1964) родился ХАЛИКОВ Амир Касымбекович - представитель высшего командования Вооруженных сил Республики Казахстан.

    Родился в Костанайской области. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище (1985); Военную академию бронетанковых войск (1996); Военную академию Генерального штаба ВС РФ (2009).

    Трудовая деятельность: командир танкового взвода 117-го гвардейского мотострелкового полка в/ч 35872 (г. Майнинген, Германия) 39-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии (1985-1989); командир 3-й танковой роты 23-го отдельного танкового батальона в/ч 63301 (г. Майнинген, Германия) (1989-1990); командир танковой роты танкового полка в/ч 12740 (1990-1991); заместитель командира танкового батальона танкового полка в/ч 12740 (1991-1992); командир танкового батальона мотострелкового полка в/ч 61993, г Алматы (1992-1993); начальник штаба танкового полка в/ч 12740 (1996); командир мотострелкового полка (бригады) в/ч 40398 (1996-1999); начальник штаба мотострелковой дивизии в/ч 97751 (1999-2000); командир танковой (механизированной) дивизии в/ч 05325 (2000-2003); первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба управления командующего войсками РгК «Восток» (2003-2007); командующий войсками регионального командования «Запад» (2009-2013); заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК по боевой подготовке (2013-2015); заместитель начальника Генерального штаба ВС РК (2015-2016); первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РК (2016-2017); начальник главной инспекции МО РК (с 2017 года).

    Награжден орденом «Даңқ» II степени и 9 медалями.

    54 года назад (1969) родился КУЗИЕВ Закиржан Пирмухамедович - государственный и общественный деятель Республики Казахстан.

    Родился в Алматы. Окончил профессионально-техническое училище № 16, строитель-паркетчик (1987)

    Трудовая деятельность: столяр-станочник 5-го разряда в производственном объединении «Ремстройтехника» (1990-1991); инструктор шеф-монтажного отдела «Четыре и К» малого производственного коммерческого предприятия (1991-1992); заместитель директора МГП «Единство» (1992-1993); директор малого частного предприятия «Назигум» (1993-1996); президент АО «Универсал» (1996-1999); директор, генеральный директор ЗАО «Универсал», генеральный директор СП «Бент-Анак» (1999-2005); генеральный директор ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод» (2005-2008); президент, советник генерального директора ТОО «Универсал» (2008-2010); председатель правления Совета директоров ТОО «Жаркентский Крахмалопаточный завод», ТОО «Универсал» (с 2016 года); депутат VI созыва Алматинского областного маслихата, член постоянной комиссии по вопросам бюджета, тарифной политики, обеспечения законности (2016-2022); член Ассамблеи народа Казахстана (с 2017 года), заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана (2020-2022); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан от Ассамблеи народа Казахстана (2022-2023).

    Награжден орденом «Import export award» (2014); медалью «Ерен еңбегі үшін»; Международным дипломом и почетным знаком «Лучший топ-менеджер года» («Best Manager of the Year») (2012). Удостоен премий Президента Республики Казахстан, «Алтын сапа», «Лучший предприниматель» (2007), «Лучший предприниматель» в области производства как в Алматинской области, так и Республики Казахстан (2007), международной премии «United Europe» (Объединенная Европа) за личный вклад в развитие интеграционных процессов (2007).

    Автор:

    Дулат Молдабаев

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