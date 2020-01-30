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30 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

30 Января 2020 08:00
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30 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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106 лет назад (1914-1937) родился ЕРУБАЕВ Саттар Аскарович - выдающийся сын казахского народа, талантливый писатель, известный журналист.

Родился в 21 ауле Туркестанского района Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской области). Происходит из племени конырат. Учился в семилетней школе туркестанского детдома. В 1930 году, после успешного окончания подготовительных курсов при высшем учебном заведении Наркомпроса КазАССР, был направлен в Ленинградский институт истории, философии и лингвистики, который окончил в 1933 году, защитив дипломную работу на тему «Русский неоромантизм и казахская национальная литература».

По окончании учёбы работал заведующим литературным отделом газеты «Ленинская смена», затем заместителем ответственного редактора газеты «Лениншіл жас» (ныне «Жас Алаш»), в газете «Караганды пролетариаты» (1934-1935), параллельно работал ассистентом кафедры философии Высшей сельскохозяйственной школы Алма-Аты, где читал лекции и вёл семинары. В 1935 году стал одним из организаторов 1-го съезда журналистов Казахстана. В 1935-1936 учебном году стал аспирантом Ленинградского университета, но заболел, отучился год и вернулся на родину. С сентября 1936 года в должности доцента кафедры казахской литературы КазПИ им. Абая (ныне КазНПУ им. Абая) читал лекции по истории и теории литературы. В начале 1937 года самочувствие ухудшилось, 22 февраля был отправлен лечиться на курорт «Коменское плато», где продолжил работу над романом «Мои ровесники» и совместно с М. Жангалиным составил «Әдебиет хрестоматиясы» («Хрестоматию литературы») для 10 классов казахской школы.

2 июня 1937 года безвременная смерть оборвала жизнь писателя. Он ушел из жизни в самом расцвете, Саттару Ерубаеву было всего 23 года.

Уже после смерти С. Ерубаев стал первым лауреатом премии Ленинского комсомола в Казахстане (1966), был удостоен премии имени Николая Островского в честь 50-летия комсомола (1968). Его имя увековечено на Всесоюзной доске памяти. В честь С. Ерубаева в г. Караганде названа улица, в г. Туркестане - школа-интернат, где осенью 2004 г. был открыт памятник.

Автор романа «Мои ровесники», новелл «Счастье», «Бессмертие», «О будущей войне», «Красота жизни» (написан на русском языке), баллад «Рапорт о жизни», «Песнь о бессмертии», «Осенний фрагмент», «Баллада о трех шахтерах». Видное место в творчестве С. Ерубаева занимала и поэзия.


56 лет назад (1964) родился ХАЛИКОВ Амир Касымбекович - представитель высшего командования Вооруженных сил Республики Казахстан, генерал-майор.

Родился в Костанайской области. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище (1985); Военную академию бронетанковых войск (1996); Военную академию Генерального штаба ВС РФ (2009).

Трудовая деятельность: командир танковым взводом мотострелкового полка, командир танковой роты отдельного танкового батальона (1985-1989); два года командовал танковой ротой танкового полка мотострелковой дивизии, затем еще год возглавлял танковый батальон этой же дивизии; был начальником штаба - заместителем командира танкового полка мотострелковой дивизии, затем командовал мотострелковым полком танковой дивизии, возглавлял отдельную мотострелковую бригаду, а после занимал должность командира механизированной дивизии; первый заместитель командующего войсками регионального командования «Восток» (2006-2007); командующий войсками регионального командования «Запад» (2009-2010); заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК по боевой подготовке - начальник главного управления боевой подготовки (с 2010 года).

Награжден орденом «Даңқ» II степени и 9 медалями.

40 лет назад (1980) родился КАЛКАМАНОВ Сакен Амангельдиевич - заместитель акима Туркестанской области.

Родился в г. Павлодар. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, журналистика (2002); Евразийский гуманитарный институт, юриспруденция (2015).

Трудовая деятельность: работал на различных должностях в Республиканской корпорации телевидения и радио Казахстана (1997-2002); сотрудник телеканала Астана (2002-2005); руководитель отдела информации и пресс-службы АО «Информационно-аналитический центр» Разведка Добыча КазМунайГаз» (2005-2008); пресс-секретарь пресс-службы АО «Национальный холдинг» КазАгро» (2008-2011); начальник отдела по связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (2011-2016); член Совета директоров в различных частных компаниях и ТОО «КазАгроМаркетинг» (2016-2018); советник акима Туркестанской области (2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2015).


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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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