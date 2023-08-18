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    30 водителей лишились госномеров из-за парковки возле мечети в Астане

    18 Августа 2023, 12:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за парковки под запрещающим знаком возле остановки «Мечеть «Хазрет Султан» столичные водители лишились госномеров авто, передает МИА»Казинформ«со ссылкой на пресс-службу CTS.

    С 15 августа Департаментом транспортного контроля CTS, совместно с сотрудниками Департамента полиции проводится рейд по нарушениям ПДД на остановке «Мечеть «Хазрет Султан».

    «На остановке по проспекту Тауелсиздик в направлении улицы Ахмета Байтурсынова установлен дорожный знак «Остановка, стоянка запрещена» для других транспортных средств. Водители, игнорируя указанный дорожный знак, оставляют личные и служебные автомашины вдоль заезда. Это затрудняет проезд общественного транспорта. В ходе совместной работы, с 80 владельцами автомашин проведена профилактическая беседа, в отношении 50 составлены административные протоколы, а также с 30 автомашин изъяты государственные номера», - сообщили в CTS.

    В транспортной компании призвали автолюбителей соблюдать правила и уважать других участников дорожного движения.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Транспорт Авто полиция
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