Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    30 тысяч долларов отдала мошенникам пенсионерка в Павлодаре

    8 Июня 2023, 18:33

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 30 тысяч долларов отдала мошенникам пенсионерка в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    6 июня на домашний телефон 78-летней пенсионерки позвонил мужчина и сообщил, что ее сын совершил ДТП, необходимо заплатить 20 млн тенге. Собеседник разговаривал с пенсионеркой до момента, пока к ней домой не приехал парень по имени Руслан, которому женщина отдала 30 тысяч долларов.

    Обман раскрылся, когда она позвонила сыну, живущему в Москве. Убедившись, что с ним все хорошо, позвонила в полицию.

    Василий Скляр уточнил, что по факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК. Также проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к факту.

    «Если вы получили подобный звонок, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам. Позвонив в отдел полиции, можно узнать, действительно ли родственник находится в отделе полиции. Обращайте внимание на коды номеров, если видите, что они начинаются с +4 и прочих необычных для нашего региона цифр, можете стать жертвой мошенничества. Эти номера используют технологию VoIP – виртуальная телефония, срок существования которых от 3 до 5 дней, также эта технология не дает возможности совершить обратный звонок по указанному номеру. Сбросьте трубку и сообщите о факте мошенничества в полицию», - предупредили в ДП.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область Борьба с преступностью МВД РК Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Оскорбление представителя власти - На Торегали Тореали заведено уголовное дело
    Обманувшего граждан на более 10 млн тенге мошенника задержали в Кызылорде
    Более 1 млн тенге выманил мошенник у акмолинки
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    3 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане