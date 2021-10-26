30 тысяч безработных планируется обучить в рамках проекта «Бастау бизнес»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов рассказал о реализации проекта «Бастау бизнес», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект «Бастау бизнес» - одна из эффективных мер содействия занятости путем вовлечения безработного населения в предпринимательскую деятельность. За 5 лет по проекту обучено 184 тысячи безработных и самозанятых. Запущено свыше 59 тысяч проектов. Выпускниками проекта создано порядка 70 тысяч рабочих мест, выплачено налогов на сумму 1,6 млрд тг», - сообщил Аблай Мырзахметов на заседании Правительства.

Он также поделился планами по реализации проекта в 2021 году.

«Реализация проекта «Бастау бизнес» в 2021 году. План на 2021 год - обучение 30 тысяч безработных. Показатели по открытию/расширению бизнеса в 2021 году также не менее 30% из числа обученных. В этом году реализовано 6 потоков онлайн-обучения. Первый поток стартовал 26 апреля, обучение шестого потока завершилось 3 октября», - отметил спикер.

На сегодня завершили обучение по проекту «Бастау бизнес» 33 374 человек, при плане 30 тысяч человек. Из них 64% (21 283 ч) это безработные, 28,6% (9 563 ч) самозанятые и 7,5% (2 528 ч) начинающие предприниматели.

В 2021 году целевые показатели по открытию бизнеса выполнены на 153%. Так, при плане 10 тысяч реализовано 15 280 проектов, в том числе 3 692 – участники обучения прошлых лет.