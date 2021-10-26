Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    30 тысяч безработных планируется обучить в рамках проекта «Бастау бизнес»

    26 Октября 2021, 12:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов рассказал о реализации проекта «Бастау бизнес», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проект «Бастау бизнес» - одна из эффективных мер содействия занятости путем вовлечения безработного населения в предпринимательскую деятельность. За 5 лет по проекту обучено 184 тысячи безработных и самозанятых. Запущено свыше 59 тысяч проектов. Выпускниками проекта создано порядка 70 тысяч рабочих мест, выплачено налогов на сумму 1,6 млрд тг», - сообщил Аблай Мырзахметов на заседании Правительства.

    Он также поделился планами по реализации проекта в 2021 году.

    «Реализация проекта «Бастау бизнес» в 2021 году. План на 2021 год - обучение 30 тысяч безработных. Показатели по открытию/расширению бизнеса в 2021 году также не менее 30% из числа обученных. В этом году реализовано 6 потоков онлайн-обучения. Первый поток стартовал 26 апреля, обучение шестого потока завершилось 3 октября», - отметил спикер.

    На сегодня завершили обучение по проекту «Бастау бизнес» 33 374 человек, при плане 30 тысяч человек. Из них 64% (21 283 ч) это безработные, 28,6% (9 563 ч) самозанятые и 7,5% (2 528 ч) начинающие предприниматели.

    В 2021 году целевые показатели по открытию бизнеса выполнены на 153%. Так, при плане 10 тысяч реализовано 15 280 проектов, в том числе 3 692 – участники обучения прошлых лет.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Бизнес Экономика Занятость
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    21 млрд долларов тратит Казахстан на импорт потребительских товаров
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    3,6 тысячи казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам