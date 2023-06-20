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    30 случаев клещевого энцефалита выявлено в Казахстане

    20 Июня 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК за апрель-май 2023 года провел 3 200 исследований на клещевой энцефалит, выявлено 30 случаев инфицирования, передает МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу КСЭК.

    В ходе исследований, проведенных в регионах Казахстана, положительные результаты зарегистрированы по Восточно-Казахстанской области (76,6%), г. Алматы (13,3%) и в Костанайской области (3,3%), области Жетысу (3,3%).

    Исследования проводятся в лабораториях особо опасных инфекций генетическими и иммуноферментными методами, направленными на выявление РНК и антител/антигенов вируса клещевого энцефалита.

    Специалисты отмечают, что пик клещевой активности приходится на апрель-май и август-сентябрь.

    Напомним, клещевой энцефалит – это вирусное природно-очаговое острое инфекционное заболевание. Болезнь развивается после присасывания клеща. В организме человека вирус проникает в центральную нервную систему (головной и спинной мозг), где происходит его размножение. Инкубационный период при клещевом энцефалите колеблется от 14 до 30 дней.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение
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