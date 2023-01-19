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    30 сложных операций провели врачи медцентра УДП в Актобе

    19 Января 2023, 21:30

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области проходят дни медицинского центра управления делами Президента РК. За первые три дня врачи центра провели актюбинцам 30 сложнейших операций, осмотрели более 150 пациентов. С состоянием прооперированных пациентов в актюбинском медицинском центре сегодня ознакомился руководитель медцентра Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Данная работа проводится в целях развития внутреннего и международного медицинского туризма, внедрения новых медицинских технологий в здравоохранение РК, расширения потенциала и возможностей больниц медицинского центра УДП РК для оказания помощи населению.

    За три дня ведущие специалисты республиканского уровня провели мастер-классы для медицинских работников региона, выполнили 30 сложнейших операций, осмотрели 157 пациентов на базе Актюбинского медицинского центра.


    Руководитель Медицинского центра Управления делами Президента Алексей Цой ознакомился с деятельностью АМЦ, а также навестил пациентов, которым накануне сделали операции.

    «Президент Касым-Жомарт Токаев поручил развивать высокие стандарты здравоохранения во всех регионах, особенно на селе. Стоит задача по строительству доступных медицинских объектов. Не менее актуальным является кадровый вопрос. В рамках Дней медицинского центра УПД, которые сейчас проходят в Актюбинской области, мы приехали, чтобы помочь коллегам, поделиться своим опытом, провести мастер-классы. Все пациенты, которых прооперировали наши врачи, чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.


    В прошлом году в медцентре УПД пролечено более 130 пациентов со сложными патологиями из Актобе. Учитывая высокий потенциал, который есть у региона, наличие хорошо оснащенных клиник, мы намерены оказать посильную помощь, чтобы местные жители получали высококвалифицированную помощь непосредственно здесь», - отметил Алексей Цой.

    Актюбинский медицинский центр - крупнейший многопрофильный стационар региона, оказывающий помощь взрослому населению по 25 профилям, при этом услуги по 12 профилям не имеют аналогов в других лечебных учреждениях области. Центр оснащен высокотехнологичным оборудованием, позволяющим оказывать услуги по детской кардиохирургии, аритмологии, сосудистой хирургии, трансплантологии.


    Кроме того, функционируют специализированные центры – гастроэндоскопический и аллергоцентр для взрослых. Всего за прошлый год лечение в АМЦ получили почти 20 тысяч пациентов.

    Ранее сообщалось, что больница Медицинского центра Управления делами Президента активно налаживает взаимное сотрудничество с медорганизациями Актюбинской области.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Здравоохранение Регионы УДП Актобе
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