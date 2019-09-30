30 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

ИМЕНА

135 лет назад (1884-1940) родился ЖАЙНАКОВ Ыбырайым - деятель Алашского движения.

Уроженец Верненского уезда Жетысуского района (ныне Алматы). Окончил Верненскую мужскую гимназию. Работал переводчиком в управлении Жетысуской области. Активно участвовал в общественно-политической жизни. Под его руководством 21 октября 1911 года прошел совет волостных и аксакалов, который принял решение отправить в Санкт-Петербург представителей местного населения с просьбой к членам Государственной думы о недопущении вмешательства отделов политического розыска в дела кочевого народа. Участвовал в подготовке и проведении Всероссийского съезда мусульман.

После Февральской революции 1917 года участвовал в осуществлении общественно-политических преобразований в крае. Организовал первый съезд Казахского комитета Жетысуской области, в котором принял участие 81 делегат. Исполнял обязанности председателя съезда. 19 июля 1917 года был назначен заместителем комиссара Временного правительства по Жетысуской области. Участник первого и второго Всеказахского съездов 1917 года. Депутат от Жетысуской области во Всероссийском учредительном собрании.

В июле-августе 1917 года вместе с Алиханом Букейхановым, Мустафой Шокаем, Жаханшой Досмухамедовым участвовал в совещании членов Сибирского правительства и Учредительного собрания, проходившем в Челябинске. Занимался вопросами возвращения на родину казахов и кыргызов, бежавших в Китай после подавления национально-освободительного восстания в 1916 году. Оказывал помощь по обеспечению продовольствием голодающих Жетысу, регулировал отношения между коренным населением и переселенцами. После прихода к власти большевиков и изменения общественно-политической ситуации в стране, вместе с некоторыми деятелями Алашского движения переселился в Китай, где стремился организовать вооруженное сопротивление большевикам.





назад (1934) родился- писатель-публицист, поэт, переводчик, заслуженный деятель культуры Казахстана.

Уроженец Акмолинской области. Окончил Карагандинский педагогический институт.

Работал ответственным секретарем районной газеты «Колхоз жолы», учителем школы, в республиканском журнале «Ара» - «Шмель», заместителем редактора Алматинской областной газеты «Жетісу», заместителем редактора республиканской газеты «Егемен Қазақстан», главным редактором газеты «Халық кеңесі», журнала «Ақиқат».

В 1963 году вышел его первый сборник стихов под названием «Первая книжка». Автор сборников стихов, исторических очерков и эссе, повестей «Тұңғыш кітап», «Дала туралы толғау», «Қапшағай хиқаясы», «Бұлар бірінші болып еді», «Абылай хан», «Ханзаданың қасіреті», «Оқ жетпес», «Қазақ ханымдары».

Перевел на казахский язык произведения Сетон-Томпсона, М.Шолохова, В.Обручева, Н.Анова, А.Джапар-Заде, Р.Фраермана, Манин-Сибиряка. Награжден дважды орденом «Знак Почета», медалями, дважды Почетной Грамотой Казахской ССР, премией Союза писателей Казахстана.





назад (1967) родился- ректор Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова.

Окончил Томский государственный медицинский университет, военно-медицинский факультет (1992).

Трудовая деятельность: ассистент кафедры фармакологии КазГМУ им. С. Д. Асфендиярова (1993-1997); старший преподаватель кафедры фармакологии КазГМУ им. С. Д. Асфендиярова (1997-1998); ассистент КМИ на кафедре общей и клинической фармакологии (2000-2001); доцент кафедры общей и клинической фармакологии КМУ (2001-2009); проректор по клинической работе, организационно-экономической работе Алматинского государственного института усовершенствования врачей и профессором кафедры клинической фармакологии (2006-2009); заместитель директора Института развития здравоохранения (2009); управляющий директор Национального медицинского холдинга (2009-2011); директор департамента трансляционной медицины, качественного долголетия и глобального здоровья (2011-2015); руководитель института экспериментальной и клинической фармакологии, директор Центра наук о жизни Национальной лаборатории Астана Назарбаев Университета (2015-2017).

На занимаемой должности - с июля 2017 года.





назад (1979) родился- дирeктор ТОО «Интернет-портал Nur.kz».

Родился в г.Караганда. Окончил Высшую школу права «Әділeт», правовeдeниe; Школу права Амстeрдамского унивeрситeта.

Трудовая деятельность: специалист по правовым вопросам ОАО «Филип Моррис Казахстан»; вицe-прeзидeнт по правовым вопросам компании «Caspian Gas Corp» (2007-2008); занимал руководящиe позиции в АО «G-media», тeлeкоммуникационном холдингe ТОО «Alem Communications Holding» (2010-2011); гeнeральный дирeктор холдинга, прeдсeдатeль правлeния (2011); гeнeральный дирeктор ТОО «DigitalTV» (2011-2014). Гeнeральный дирeктор ТОО «Тeлeкомпания «ЭРА» («Сeдьмой канал») (2014-2016);

На занимаемой должности - с июля 2014 года.