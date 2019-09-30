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30 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

30 Сентября 2019 07:00
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30 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

День работников органов юстиции в Казахстане

Появился в календаре профессиональных праздников Казахстана достаточно недавно - впервые его отмечали в 2012 году. Министерство юстиции РК является центральным исполнительным органом Казахстана, который осуществляет правовое обеспечение деятельности государства, поддерживает режим законности в работе органов, организаций, должностных лиц и граждан, обеспечивает защиту законных интересов и прав организаций и граждан.

Международный день перевода

Отмечаемый в системе международных и всемирных дней Организации Объединенных Наций, Международный день перевода совпадает с Международным днем переводчика, который учредила в 1991 году Международная федерация переводчиков.

Цель Международного дня перевода в ООН - подтвердить важность профессионального перевода (как ремесла и искусства) в достижении целей и соблюдении принципов Устава ООН, а также укреплении международного мира и безопасности благодаря налаживанию диалога, взаимопонимания и сотрудничества между народами.

СОБЫТИЯ

В 1919 году на заседании Кирревкома был заслушан доклад члена Военно-революционного комитета А.Б. Байтурсынова о необходимости образования отдела юстиции и было принято постановление Кирревкома об образовании отдела юстиции при Военно-революционном комитете. Постановлением Киргизского (Казахского) революционного комитета был образован отдел юстиции.

В 1920 году вышел первый номер журнала республиканского общественно-политического журнала «Мысль». В разные годы журнал выходил под разными названиями. После получения Казахстаном независимости журнал стал называться «Мысль».

На страницах издания помещаются обзоры, статьи, очерки о реализации политических, социально-экономических реформ, Послания Президента РК народу и так далее. Регулярно публикуются материалы, направленные против коррупции, преступности, наркомании, особое место занимают статьи ученых в области экономики, права. Уделяется большое внимание вопросам казахского языка, культуры, истории, традиций.

В 1992 году Кабинет министров Республики Казахстан принял Постановление о назначении Государственной премии «Дарын» для молодежи. Премия присуждается молодым лицам в возрасте до 30 лет за вклад в области творческой, научной, спортивной, производственной и другой деятельности, создание и развитие материальной и духовной культуры, укрепление социально-экономической базы республики.

В 1996 году Республика Казахстан подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Согласно ДВЗЯИ, каждое государство-участник соглашения обязуется не производить испытательный взрыв ядерного оружия, запрещать и предотвращать ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем.

В 2011 году в Ақтау на площади Ынтымақ состоялось торжественное открытие памятника легендарному казахскому народному музыканту, композитору, домбристу, автору кюев (пьес для домбры) Курмангазы Сагырбайулы (1818-1896),оказавшему большое влияние на развитие казахской музыкальной культуры.

Монумент, увековечивший великого акына на коне, выполнен из чистой бронзы. Общая высота скульптуры вместе с основанием 11,7 метров. Автор памятника - известный в Мангистауской области скульптор Кошер Байгазиев.

В 2011 году в г. Чунцин (Юго-Западный Китай) представители железнодорожных ведомств Казахстана, Китая, России, Беларуси, Польши и Германии подписали меморандум о сотрудничестве.

Этот документ преследует цели открытия регулярного движения по железнодорожной дороге «Чунцин-Синьцзян-Европа» и активизации сотрудничества для повышения конкурентоспособности нового евразийского континентального «моста».

Железная дорога начинается в г. Чунцин (Юго-Западный Китай) на станции Алашанькоу (СУАР КНР) стыкуется с казахстанской железнодорожной магистралью затем через территории Казахстана, России, Беларусь, Польши соединяется с германским Дуйсбургом.

2013 году подписан Меморандум о сотрудничестве между Информационным агентством «Казинформ» и Международным испанским информационным агентством «EFE».

«EFE» - ведущее информационно-новостное агентство в мире на испанском языке, входящее в «большую пятерку» международных информационных агентств, наряду с Associated Press, United Press International, Thomson Reuters и Agence France-Presse.

Агентство располагает собственной глобальной корреспондентской сетью, в ней задействованы более 3000 специалистов, позволяющих круглосуточно освещать события в 120 странах мира.

В 2014 году в Алматы в Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова открылась фотовыставка, представляющая находки из архива Ватикана.

В архиве Ватикана случайно обнаружено 6 уникальных карт с территорией Казахстана и письма Папы Римского правителю тюрков. Среди находок были древние карты из секретного архива Ватикана, а также письма XIII-XV веков Папы Римского одному из тюркских правителей. Единственная подписанная карта датирована 1684 годом.

В 2015 году компания Google запустила казахстанскую версию YouTube - локализованной версии популярной видеоплатформы, которая позволяет казахстанским пользователям Интернета общаться, создавать и делиться видео на домене youtube.kz. В локальной версии YouTube представлены самые популярные казахстанские видео, кроме того, она обеспечивает платформу для талантливых казахстанских создателей видеоконтента, телекомпаний, рекламодателей и брендов.

В 2015 году в Национальной библиотеке Республики Казахстан в Зале выставок открылась книжная выставка трудов великих исламских ученых из Фонда редких книг и рукописей. Данное мероприятие проводилось в рамках программы «Алматы - столица исламской культуры-2015».

На выставке были представлены старинные рукописные Кораны XII-XVIII веков, «Хикметы» Сулеймена Бакыргани XVI века, рукописи по исламской религии и поэзии восточных авторов, таких как Низами, Навои, Сагди, Хафиза, Джами, Физули. Рукописи и книги представлены на чагатайском, арабском и персидском языках.

В 2016 году проект KazSTSat был признан лучшим на Международном астронавтическом конгрессе (МАК-2016), проходившем в Гвадалахаре (Мексика).

Всех участников сессии «Малые космические аппараты» очень заинтересовал спутник дистанционного зондирования Земли KazSTSat, процессы проектирования, сборки и тестирования, которые применялись. Также большое впечатление произвели технологические полезные нагрузки, которые полностью спроектированы, собраны и протестированы казахстанскими инженерами: многофункциональный бортовой компьютер, экспериментальная оптическая камера, солнечный датчик.

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