30 переведенных на казахский язык учебников презентованы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор Общественного фонда «Национальное бюро переводов» Рауан Кенжеханулы рассказал о 30 новых учебниках, переведенных на казахский язык в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе реализуемого в этом году третьего этапа проекта на казахский язык переведены 30 учебников. Новая подборка книг охватывает такие отрасли, как киноведение, театроведение, искусство, этика, эстетика, медиа, история, экономика и бизнес, политология, а также гражданское процессуальное право, право интеллектуальной собственности, педагогика и статистика», - сказал Рауан Кенжеханулы во время онлайн-брифинга в СЦК.

В частности, впервые опубликована на казахском языке классическая работа французского философа Жиля Делёза в двух томах «Кино 1. Образ-движение» и «Кино 2. Образ-время», представляющая кино с точки зрения философского произведения. Также впервые было переведено учебное пособие «Основы киносценария» для специалистов кино и телевидения, которое представляет собой пошаговое руководство по созданию сценария, от концепции до готового сценария. Учебник переиздавался 30 раз на более чем 20 языках мира. Широко известно специалистам пособие известного теоретика киноискусства Семена Фрейлиха «Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского». Этот учебник формирует разностороннее понятие о кино. Еще один учебник, достойный отдельного внимания, – «Введение в киноискусство». Это результат 40-летнего творческого поиска авторов во главе с Д. Бордуэллом. Работа Томаса Эльзессера и Мальте Хагенера под названием «Теория кино: введение через чувства» исследует кино через различные уровни связи между зрителем и киноэкраном.

«Сборник «История всемирной музыки» от издательства Кембриджского университета подробно рассказывает об истории музыки разных народов в период от Ренессанса до постмодерна. Изучению театрального искусства с точки зрения разных культурных и исторических аспектов посвящен учебник Кристофера Балма «Введение в театроведение». В книге известного ученого и писателя Юрия Борева «Эстетика» излагаются основные положения современной эстетики. Учебник «Как писать для ТВ, радио и новых медиа», который знакомит с правилами написания текстов, также впервые переведен на казахский язык. Эта работа ценна тем, что читателю простым языком объясняют правила и принципы написания текстов для телевидения, радио и онлайн-медиа», - добавил спикер.

В рамках проекта также переведены и изданы лучшие работы по истории. Опубликованы такие учебники, как «История исторического знания», комплексно исследующий процесс профессионализации исторического знания, «Историческая антропология», обобщающая исследования по антропологии, а также «Историческая этнология», посвященная изучению истории этносов мира.

Также в новой подборке присутствует ряд учебных пособий в области права и юриспруденции. Двухтомник известного английского правоведа Нила Эндрюса «Ведение в гражданский процесс. Судопроизводство», «Ведение в гражданский процесс: медиация и арбитраж», а также учебник «Контрактное право: расшифровка английского права», посвященный английскому договорному праву, повествуют о гражданском процессе, медиации, арбитраже и контрактном праве Англии. Учебное пособие «Интеллектуальное право» в трех томах, изданное издательством Оксфордского университета, содержит обзор актуальных вопросов по авторскому праву, патенту и товарному знаку. Это первое комплексное учебное пособие на казахском языке о праве интеллектуальной собственности.

Кроме того, среди переведенных работ – книга «Исследования в сфере образования. Введение», которая знакомит будущих педагогов с последними исследованиями в сфере образования, а также учебники «Основы статистики» и «Руководство по ведению научного исследования», которые прежде не переводились на казахский язык.

Новыми ценными учебными пособиями пополнилась и библиотека будущих экономистов и финансистов. В частности, впервые переведены и изданы работы Майкла Паркина «Макроэкономика» и «Микроэкономика». Также необходимо отметить 13-е издание учебника Э. Томаса Гармана и Раймонда Форге «Личные финансы», который учит каждого человека планированию личного бюджета, эффективному расходованию денег и формированию личного финансового благополучия. Книга была специально адаптирована под реалии Казахстана с учетом наших правил, финансово-кредитной системы, пенсионного, страхового и инвестиционного законодательства.