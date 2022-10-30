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    30 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    30 Октября 2022, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    67 лет назад (1955) родился ЕРГАЛИЕВ Жабал Ергалиевич - член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

    Родился в Кокшетауской области. Окончил Казахский государственный университет, журналист.

    Трудовая деятельность: младший литсотрудник, корреспондент, заместитель главного редактора газеты «Көкшетау правдасы» (1973-1997); главный редактор городской газеты «Көкшетау» (1973-2005); главный редактор Акмолинской областной газеты «Арқа ажары» (2005-2011); депутат Акмолинского областного маслихата (2007-2011); руководитель Акмолинского областного штаба кандидата в президенты Республики Казахстан Н.А. Назарбаева (02.2011-04.2011); депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Акмолинской области, член Комитета по социально-культурному развитию и науке (2011-2017).

    На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

    47 лет назад (1975) родился ИДРИСОВ Аскар Абылайулы - аким города Сатпаева Карагандинской области.

    Родился в Джезказгане. Окончил Жезказганский университет имени О.А. Байконурова, горный инженер-электромеханик (1997); Казахский национальный технический университет, экономист (2005).

    Трудовая деятельность: ассистент ЖезУ (1997-1998); ведущий, главный специалист Агентства РК по поддержке малого бизнеса (1999); главный специалист Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (1999-2001); специалист ЗАО «ННК «Казахойл» (2001); начальник управления АРЕМ РК (2001-2003); начальник управления Комитета по поддержке малого бизнеса Министерства индустрии и торговли РК (2003); консультант, главный консультант, заведующий сектором канцелярии Премьер-Министра РК (2003-2008); директор департамента стратегического планирования и анализа Министерства индустрии и торговли РК (2008); государственный инспектор Администрации Президента РК (2008-2012); руководитель аппарата акима Карагандинской области (2012-2013); аким г. Сатпаев (03.2013-09.2013); заместитель директора департамента управления активами Центрального аппарата партии «Нұр Отан» (2013-2014); директор департамента управления активами партии «Нур Отан» (2014-2016).

    На занимаемой должности - с января 2016 года.

    42 года назад (1980) родился САТАЕВ Сапар Каиркенович - аким города Приозерска.

    Родился в Карагандинской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. Д. Серикпаева, строительство автомобильных дорог и аэродромов (2009).

    Трудовая деятельность: работа в РГП «Казахавтодор» (2002); заместитель директора, и.о. директора КГКП «Ботақара су қожалығы» (2002-2010); аким поселка Ботакара Бухар-жырауского района Карагандинской области (2010-2013); аким г. Абай Абайского района Карагандинской области (2013-2015); заместитель акима Бухар-жырауского района Карагандинской области (2015-2021).

    На занимаемой должности - с мая 2021 года.

    41 год назад (1981) родился АЙТЕНОВ Мурат Дуйсенбекович - аким города Шымкента.

    Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Краснодарский военный институт имени генерала армии С.М. Штеменко, организация и технология защиты информации (2004).

    Трудовая деятельность: старший инженер-начальник дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны РК (2004-2006); заведующий крестьянским двором АО «Астана-Өнім» УДП РК (2006-2008); эксперт сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями управления делами Президента РК (2008-2010); заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента РК (2010-2012); заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента РК (2012-2013); руководитель аппарата управления делами Президента РК (2013-2016); заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстан (2017-2019); первый заместитель акима Шымкента (2019-2020).

    На занимаемой должности - с января 2020 года.

    Автор:

    Дулат Молдабаев

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