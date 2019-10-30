30 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





44 года назад (1975) родился ИДРИСОВ Аскар Абылайулы - аким г. Сатпаев Карагандинской области.

Родился в г. Джезказгане. Окончил Жезказганский университет имени О.А. Байконурова, горный инженер-электромеханик (1997); Казахский национальный технический университет, экономист (2005).

Трудовая деятельность: ассистент ЖезУ (1997-1998); ведущий, главный специалист Агентства РК по поддержке малого бизнеса (1999); главный специалист Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (1999-2001); специалист ЗАО «ННК «Казахойл» (2001); начальник управления АРЕМ РК (2001-2003); начальник управления Комитета по поддержке малого бизнеса Министерства индустрии и торговли РК (2003); консультант, главный консультант, заведующий сектором Канцелярии Премьер-Министра РК (2003-2008); директор департамента стратегического планирования и анализа Министерства индустрии и торговли РК (2008); государственный инспектор Администрации Президента РК (2008-2012); руководитель аппарата акима Карагандинской области (2012-2013); аким города Сатпаев (03.2013-09.2013); заместитель директора департамента управления активами Центрального аппарата партии «Нұр Отан» (2013-2014); директор департамента управления активами партии «Нур Отан» (2014-2016).

На занимаемой должности - с января 2016 года.





назад (1981) родился- заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Краснодарский военный институт имени генерала армии С.М. Штеменко, организация и технология защиты информации (2004).

Трудовая деятельность: старший инженер-начальник дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны РК (2004-2006); заведующий крестьянским двором АО «Астана-Өнім» УДП РК (2006-2008); эксперт сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями управления делами Президента РК (2008-2010); заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента РК (2010-2012); заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента РК (2012-2013); руководитель аппарата управления делами Президента РК (2013-2016).

На занимаемой должности - с декабря 2016 года.





назад (1984) родился- аким г. Экибастуз Павлодарской области.

Окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, промышленная теплоэнергетика (2006); Алматинскую академию экономики и статистики, финансы (2010).

Трудовая деятельность: машинист-обходчик АО «Павлодарэнерго» (03.2006-07.2006); главный специалист отдела по работе с населением ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара» (2006); ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК (2006-2007); сотрудник структурных подразделений Агентства РК по регулированию естественных монополий - эксперт департамента по регулированию в сфере электро- и теплоэнергетики (2007-2011); заместитель директора департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области (2011-2013); руководитель управления тарифного, технического регулирования и методологии АРЕМ РК (2013-2014); заместитель директора департамента по регулированию в сфере электро- и теплоэнергетики (03.2014-04.2014); заместитель акима г. Павлодар по коммунальным вопросам и вопросам социальной сферы (2014-2016); и.о. акима г. Павлодар (03.2016-04.2016); заместитель акима г. Экибастуз (2016-2017); руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области (2017-2019).

На занимаемой должности- с августа 2019 года.