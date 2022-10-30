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    30 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

    30 Октября 2022, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    День работников системы социальной защиты в Казахстане

    Отмечается в последнее воскресенье октября, входит в официальный перечень профессиональных праздников.

    Один из самых молодых профессиональных праздников был учрежден в 2011 году. Это является свидетельством истинного уважения ко всем, кто своим самоотверженным трудом и неустанной заботой служит людям преклонного возраста, оказывает неоценимую помощь инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям. Ведь от уровня социальной защиты населения, социальных гарантий во многом зависят стабильность и благополучие нашего общества.

    Международный день ортопедических медсестер

    Родина Международного дня ортопедических медсестер - Соединенные Штаты Америки, где профессиональный праздник медсестер ортопедии впервые отмечался в 1990 году при поддержке Национальной ассоциации ортопедических медсестер. Международный статус приобрел в 2001 году, когда к празднованию присоединились такие страны, как Великобритания, Канада, Мальта и Гонконг.

    СОБЫТИЯ

    В 1993 году в Анкаре Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в Совещании глав государств и правительств тюркоязычных стран, на котором присутствовали руководители Турции, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

    В 2006 году в Казахстане был издан «Атлас ключевых видов: высшие растения и позвоночные животные», в который были внесены ключевые виды высших растений и позвоночных животных, в частности рыб - 9 видов, птиц - 54, зверей - 18. Ключевыми видами являются редкие и исчезающие, занесенные в Красные книги различных уровней, - ресурсные, охотничье-промысловые, то есть те, которые нуждаются в специальном внимании со стороны людей и охране. Очерк о каждом виде содержит описание его ареала, статуса, внешнего вида, образа жизни и дополнен рисунком. На примере ключевых видов показана глобальная значимость биоразнообразия казахстанских водно-болотных угодий и необходимость его сохранения.

    В 2007 году депутат Европейского парламента Струан Стивенсон выпустил книгу «Вечная скорбь» о Семипалатинском ядерном полигоне, написанную по результатам восьми поездок в Семипалатинский регион. Ее цель - привлечь внимание мировой общественности к проблемам местного населения, ставшего жертвой испытаний ядерных бомб.

    В 2012 году в Алматы в Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова открылась первая в Казахстане и Центральной Азии научная молекулярно-генетическая лаборатория инновационного типа - Центр коллективного пользования.

    Целью создания лаборатории является изучение генома человека, протеомики и фармакогенетики, закрепление статуса Казахстана как инновационного лидера и создание повышенной плотности инновационной среды и научного потенциала.

    В 2012 году в Гааге в Организации по запрещению химического оружия состоялась презентация Проекта АТОМ.

    Проект АТОМ представляет собой международную кампанию, направленную на объединение глобальных общественных усилий с целью добиться окончательного запрета испытаний ядерного оружия. Название проекта составлено из первых букв четырех слов на английском языке и означает «Отмена испытаний - наша миссия».

    В 2012 году на совместном заседании правления Союза журналистов Казахстана и Клуба главных редакторов, прошедшем в «Қазмедиа орталығы» в Астане, был принят Кодекс этики журналиста Республики Казахстан.

    Документ содержит восемь статей, в которых кратко сформулированы основные правила деятельности журналиста.

    В 2014 году представители культурно-образовательного центра «Пашакуле» из Турции специально прибыли в Актобе для участия в мероприятиях по празднованию 160-летия кюйши Казангапа.

    «В Измире есть казахско-турецкий культурный центр, в который входит более 300 казахов. Мы приехали специально по просьбе руководителя этого центра для того, чтобы собрать и увезти в Турцию все материалы о Казангапе. Надеемся также записать все известные и ранее неизвестные кюи этого композитора, чтобы познакомить с ними казахскую диаспору», - рассказал о цели приезда руководитель центра «Пашакуле» Ердал Ертан.

    В 2017 году состоялась церемония открытия железнодорожного маршрута «Баку-Тбилиси-Карс». Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, являющаяся одним из важных участков Транскаспийского международного транспортного коридора, позволит Казахстану получить новые маршруты к Черному и Средиземному морям. В ходе открытия состоялась церемония символического вбивания «Золотого костыля» и перевода железнодорожной стрелки, а также открытие мемориальной доски.

    В 2017 году в Алматы в Ғылым ордасы Международная Тюркская академия (TWESCO) наградила внесших значительный вклад в развитие тюркологии академиков Абдуали Кайдара, Рабигу Сыздык и Шору Сарыбая специальными медалями. Церемония награждения состоялась в рамках «круглого стола» на тему «Духовная модернизация: наследие ученых».

    В 2018 году на международном инновационном форуме Digital Bridge была вручена первая в Казахстане премия в области цифровизации - Digital Bridge Awards.

    Премия позволит стимулировать отечественные компании, разрабатывающие проекты в ИКТ-отрасли, а также органы государственной власти и местного самоуправления на выдающиеся результаты в сфере цифровой трансформации Казахстана. Digital Bridge Awards определяет лидеров по следующим номинациям: «Лучшая цифровая инициатива», «Лучший офис цифровизации» и «Лучшая IT-компания».

    Автор:

    Дулат Молдабаев

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