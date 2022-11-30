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    30 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    30 Ноября 2022, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    67 лет назад (1955) родился ДОСКАЛИЕВ Жаксылык Акмурзаевич - доктор медицинских наук, профессор.

    Родился в г. Алга Актюбинской области. Окончил Актюбинский медицинский институт, врач-лечебник (1979).

    Трудовая деятельность: врач-хирург, первый заместитель главного врача Алгинской центральной районной больницы (1979-1986); обучение (клиническая ординатура) во Всесоюзном научном центре хирургии (1986-1988); ассистент Актюбинского мединститута (1989-1991); старший научный сотрудник, заведующий отделением лапароскопической хирургии Научного центра хирургии им. А. Н. Сызганова (1991-1998); ректор Актюбинской медицинской академии (1998-2000); депутат Актюбинского областного маслихата (1999-2000); председатель Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения (2000-2001); министр здравоохранения Республики Казахстан (2001-2004); ректор РГКП «Казахская государственная академия медицины» (г. Астана) (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва (2007-2008); министр здравоохранения Республики Казахстан (2008-2010); научный сотрудник, руководитель центра трансплантации органов Национального научного медицинского центра (2012-2013); руководитель Республиканского координационного центра по трансплантации (с 2013 года).

    Награжден оденами «Құрмет» (2004); «М. Ломоносова» (2007); медалями. Лауреат государственной стипендии Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования за цикл работ «Разработка и внедрение новых технологий в хирургии» (1999). Американский биографический институт (Северная Каролина, США) присудил золотую медаль за выдающиеся заслуги в медицине.

    50 лет назад (1972) родился КУЛЬШИМБАЕВ Ибрагим Даукесович - первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, автомобили и автомобильное хозяйство (1994); Академию гражданской защиты МЧС России, командно-штабная оперативно-тактическая гражданской защиты (2002).

    Трудовая деятельность: командир в/ч 52859 МЧС РК по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Принимал участие в тушении лесных пожаров, разборе завалов промышленного здания на станции «Дариял-У», строительстве Коксарайской плотины в русле Сырдарьи в Южно-Казахстанкой области, разбирал руины в жилом комплексе «Бесоба» в Караганде и участвовал в ликвидации последствий наводнения в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области (2009-2013); заместитель начальника департамента по ЧС г. Астана (2013-2016); начальник департамента по ЧС Карагандинской области (с 2016 года).

    На занимаемой должности - с октября 2020 года.

    Награжден орденом «Құрмет» (2004); медалями «Қазақстан Республикасының Қарулы күштеріне 10 жыл», «Мінсіз қызметі үшін», «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Қарулы күштеріне 20 жыл»; нагрудными знаками «Құтқару операцияларына белсенді қатысқаны үшін», «Төтенше жағдайлар органдарының құрметті қызметкері».

    49 лет назад (1973) родился ЕСИМХАНОВ Сунгат Куатович - председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.

    Родился в Павлодарской области. Окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, бизнес и менеджмент (1996); Институт «Болашак», юрист (2007).

    Трудовая деятельность: инженер, экономист-нормировщик, экономист второй категории АО «Алюминий Казахстана» (1996-2000); главный специалист, начальник отдела, заместитель директора департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции г. Астана (2001-2003); начальник управления координации деятельности региональных подразделений департамента сводного анализа и координации по г. Астана, начальник управления территориальной, кадровой работы и развития государственного языка и переводов департамента административной и территориальной работы г. Астана (2003-2004); директор департамента Агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Мангистауской области и Карагандинской области (2004-2007); финансовый директор ТОО «Игілік групп-ХХI», г. Астана (2007-2008); заместитель генерального директора РГП «Канал им. Каныша Сатпаева» (2008); начальник управления энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области (2008-2010); президент АО «Казахэнергоэкспертиза» (2010-2014); председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК (08.2014-11.2018); вице-министр энергетики Республики Казахстан (2018-2020); первый заместитель акима Павлодарской области (2020-2021); председатель правления АО «Самрук-Энерго» (2021-2022).

    На занимаемой должности - с августа 2022 года.

    Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

    41 год назад (1981) родился ТЛЕУЛИЕВ Мейрбек Сагындыкович - прокурор города Уральска.

    Родился в Уральске. Окончил Академию Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

    Трудовая деятельность: специалист - следователь следственного отделения отдела внутренних дел г. Уральск управления внутренних дел Западно-Казахстанской области (2003-2004); помощник, старший помощник прокурора г. Уральск (2004-2007); прокурор, старший прокурор управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры Западно-Казахстанской области (2007-2009); прокурор, старший прокурор, начальник отдела департамента Генеральной прокуратуры по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса и помощник Генерального прокурора (2009-2018); прокурор Курмангазинского района Атырауской области (2018-2019).

    На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

    38 лет назад (1984) родилась РЫПАКОВА Ольга Сергеевна - спортсменка, легкоатлетка, член олимпийской сборной Республики Казахстан, обладательница золотой медали лондонской Олимпиады в тройном прыжке.

    Родилась в Усть-Каменогорске. Окончила факультет олимпийских видов спорта Казахской академии спорта и туризма, тренер-преподаватель по легкой атлетике (2006).

    С 1994 года - спортсмен по легкой атлетике ДЮСШ №4 г. Усть-Каменогорск. С 2000 года проходила спортивную подготовку в ГУ «Восточно-Казахстанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по городу Усть-Каменогорск». Золотой, серебряный призер XVI Азиатских игр (2010). Многократная победительница и призер РК по многоборью, видам многоборья и тройном прыжке. Заняла 4-е место на Чемпионате мира среди юниоров (Венгрия, 2001); серебряный призер чемпионата мира (Ямайка, 2002); золотой призер I Азиатских игр в закрытом помещении в пятиборье (2005); чемпионка Азии в легкоатлетическом пятиборье; рекордсменка Азии и Казахстана (Таиланд, 2006); чемпионка XV Азиатских игр в семиборье; бронзовый призер по прыжкам в длину (2006); золотой призер Азиатских игр (Доха, 2007); чемпионка Азии (2007, 2008, 2009) по прыжкам в длину и в тройном прыжке; чемпионка Всемирной универсиады (2007); золотой призер Всемирной универсиады (Таиланд, 2007); чемпионка мира в тройном прыжке (Доха, 2010). На XXIX Олимпийских играх заняла 4-е место, установив рекорд Казахстана и Азии (Пекин). Чемпионка III Азиатских игр в закрытом помещении (2009); чемпионка мира в закрытом помещении (Катар, 2010), в тройном прыжке; победитель и призер этапов международных соревнований «Бриллиантовая лига» TAAF (Golden Gold).

    37 лет назад (1985) родился КОЙШИБАЕВ Ерлан Хамардинович - заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

    Родился в Алматы. Окончил American University in Dubai, финансы и банковское дело (2007); Казахский гуманитарно-юридический университет, юриспруденция (2008); Казахскую академию транспорта и коммуникаций, логистика (2017); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, MBA -региональный и муниципальный менеджмент (2018).

    Трудовая деятельность: помощник министра финансов (2007-2010); директор департамента инвестиционных проектов в «Самрук-Казына Инвест» (2010-2011); вице-президент АО «Национальный центр развития транспортной логистики» (2011-2013); заместитель директора Центра развития транспортной логистики в АО «НК Қазақстан темір жолы» (02.2013-10.2013); президент АО «Центр транспортных услуг» (2013-2015); заместитель генерального директора по логистике АО «KTZ EXPRESS» (2015-2018); заместитель председателя правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» (2018-2019); заместитель акима Костанайской области (2019-2021).

    На занимаемой должности - с 2021 года.

    Награжден медалями «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл», «Қазақстан Конституциясына 25 жыл».
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