30 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

(1955) ролдился— доктор медицинских наук, профессор.

Родился в городе Алга Актюбинской области. В 1979 году окончил Актюбинский медицинский институт по специальности врач-лечебник. После окончания института, в 1979—1986 годах, работал врачом-хирургом, затем первым заместителем главного врача Алгинской центральной районной больницы. В 1986—1988 годах — прошел обучение (клиническую ординатуру) во Всесоюзном научном центре хирургии. С 1989 по 1991 годы — ассистент Актюбинского мединститута. С 1991 по 1998 годы — старший научный сотрудник, заведующий отделением лапараскопической хирургии Научного центра хирургии им. А. Н. Сызганова. С октября 1998 по август 2000 года — ректор Актюбинской медицинской академии. С 1999 по 2000 год — депутат Актюбинского областного маслихата. С августа 2000 по октябрь 2001 года — председатель Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения. С октября 2001 по апрель 2004 года — министр здравоохранения Республики Казахстан. 4 апреля 2004 года назначен ректором РГКП Казахской государственной академии медицины (г. Астана). В августе 2007 года избран депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан. 2008-201 года министр здравоохранения Республики Казахстан.

Лауреат Государственной стипендии Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования за цикл работ «Разработка и внедрение новых технологий в хирургии» (1999); Американский биографический институт (Северная Каролина, США) присудил золотую медаль за выдающиеся заслуги в медицине.

назад (1972) родился- первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, автомобили и автомобильное хозяйство (1994); Академию гражданской защиты МЧС России, командно-штабная оперативно-тактическая гражданской защиты (2002).

Трудовая деятельность: командир воинской части 52859 МЧС РК по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Принимал участие в тушении лесных пожаров, разборе завалов промышленного здания на станции «Дариял-У», строительстве Коксарайской плотины в русле Сырдарьи в Южно-Казахстанкой области, разбирал руины в жилом комплексе «Бесоба» в Караганде и ликвидировал последствия наводнения в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области (2009-2013); заместитель начальника департамента по ЧС г. Астана (2013-2016); начальник департамента по ЧС Карагандинской области (с 2016 года).

На занимаемой должности - с октября 2020 года.

награжден орденом «Құрмет» (2004); медалями «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 10 жыл», «Мінсіз қызметі үшін», «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 20 жыл»; нагрудными знаками «Құтқару операцияларына белсенді қатысқаны үшін», «Төтенше жағдайлар органдарының құрметті қызметкері».

назад (1973) родился- председатель правления АО «Самрук-Энерго».

Родился в Павлодарской области. Окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, бизнес и менеджмент (1996); Институт «Болашак», юрист (2007).

Трудовая деятельность: инженер, экономист-нормировщик, экономист второй категории АО «Алюминий Казахстана» (1996-2000); главный специалист, начальник отдела, заместитель директора департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции г. Астана (2001-2003); начальник управления координации деятельности региональных подразделений департамента сводного анализа и координации по г. Астана, начальник управления территориальной, кадровой работы и развития государственного языка и переводов департамента административной и территориальной работы г. Астана (2003-2004); директор департамента Агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Мангистауской области и Карагандинской области (2004-2007); финансовый директор ТОО «Игілік групп-ХХI», г. Астана (2007-2008); заместитель генерального директора РГП «Канал им. Каныша Сатпаева» (2008); начальник управления энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области (2008-2010); президент АО «Казахэнергоэкспертиза» (2010-2014); председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК (08.2014-11.2018); вице-министр энергетики Республики Казахстан (2018-2020); первый заместитель акима Павлодарской области (2020-2021).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

назад (1976) родился- заместитель акима Алматинской области.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, ученый-агроном; Казахский национальный педагогический университет имени Абая, менеджер; Университет Дьюка по программе «Децентрализация», США.

Трудовая деятельность: работал в бизнес-структурах г. Алматы (1999); старший специалист, эксперт канцелярии Премьер-Министра РК; главный, старший эксперт, консультант канцелярии Президента РК; инспектор, государственный инспектор администрации Президента РК; заместитель председателя АО «КазАгроИнновация»; заместитель председателя правления АО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (2015-2017); руководитель аппарата акима Алматинской области (2017-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

назад (1981) родился- прокурор города Уральск.

Родился в г. Уральск. Образование - высшее.

Трудовая деятельность: помощник, старший помощник прокурора г. Уральск (2004-2007); прокурор, старший прокурор управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры Западно-Казахстанской области (2007-2009); прокурор, старший прокурор, начальник отдела департамента Генеральной прокуратуры по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса и помощник Генерального прокурора (2009-2018); начальник прокуратуры Курмангазинского района Атырауской области (2018-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

назад (1984) родилась- спортсменка, легкоатлетка, член олимпийской сборной Республики Казахстан, обладательница золотой медали лондонской Олимпиады в тройном прыжке.

Родилась в г. Усть-Каменогорске. Окончила факультет олимпийских видов спорта Казахской академии спорта и туризма, тренер-преподаватель по легкой атлетике (2006).

С 1994 года - спортсмен по легкой атлетике ДЮСШ №4 г. Усть-Каменогорск. С 2000 года проходила спортивную подготовку в ГУ «Восточно-Казахстанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по городу Усть-Каменогорск». Золотой, серебряный призер XVI Азиатских игр (2010). Многократная победительница и призер РК по многоборью, видам многоборья и тройном прыжке. Заняла 4-е место на Чемпионате мира среди юниоров (Венгрия, 2001); серебряный призер чемпионата мира (Ямайка, 2002); золотой призер I Азиатских игр в закрытом помещении в пятиборье (2005); чемпионка Азии в легкоатлетическом пятиборье; рекордсменка Азии и Казахстана (Таиланд, 2006); чемпионка XV Азиатских игр в семиборье; бронзовый призер по прыжкам в длину (2006); золотой призер Азиатских игр (Доха, 2007); чемпионка Азии (2007, 2008, 2009) по прыжкам в длину и тройном прыжке; чемпионка Всемирной универсиады (2007); золотой призер Всемирной универсиады (Таиланд, 2007); чемпионка мира в тройном прыжке (Доха, 2010). На XXIX Олимпийских играх заняла 4-е место, установив рекорд Казахстана и Азии (Пекин). Чемпионка III Азиатских игр в закрытом помещении (2009); чемпионка мира в закрытом помещении (Катар, 2010), в тройном прыжке; победитель и призер этапов международных соревнований «Бриллиантовая лига» TAAF (Golden Gold).

назад (1985) родился- заместитель акима Костанайской области.

Родился в г. Алматы. Окончил American University in Dubai, финансы и банковское дело (2007); Казахский гуманитарно-юридический университет, юриспруденция (2008); Казахскую академию транспорта и коммуникаций, логистика (2017); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, MBA -региональный и муниципальный менеджмент (2018).

Трудовая деятельность: помощник министра финансов (2007-2010); директор департамента инвестиционных проектов в «Самрук-Казына Инвест» (2010-2011); вице-президент АО «Национальный центр развития транспортной логистики» (2011-2013); заместитель директора Центра развития транспортной логистики в АО «НК Қазақстан темір жолы» (02.2013-10.2013); президент АО «Центр транспортных услуг» (2013-2015); заместитель генерального директора по логистике АО «KTZ EXPRESS» (2015-2018); заместитель председателя правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» (2018-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.