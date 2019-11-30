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30 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

30 Ноября 2019 08:00
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30 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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46 лет назад (1973) родился ЕСИМХАНОВ Сунгат Куатович - вице-министр энергетики Республики Казахстан.

Родился в Павлодарской области. Окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, бизнес и менеджмент (1996); Институт «Болашак», юрист (2007).

Трудовая деятельность: инженер, экономист-нормировщик, экономист второй категории АО «Алюминий Казахстана» (1996-2000); главный специалист, начальник отдела, заместитель директора департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции г. Астана (2001-2003); начальник управления координации деятельности региональных подразделений департамента сводного анализа и координации по г. Астана, начальник управления территориальной, кадровой работы и развития государственного языка и переводов департамента административной и территориальной работы г. Астана (2003-2004); директор департамента Агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Мангистауской области и Карагандинской области (2004-2007); финансовый директор ТОО «Игілік групп-ХХI», г. Астана (2007-2008); заместитель генерального директора РГП «Канал им. Каныша Сатпаева» (2008); начальник управления энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области (2008-2010); президент АО «Казахэнергоэкспертиза» (2010-2014); председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК (08.2014-11.2018). На занимаемой должности - с 26 ноября 2018 года.


43 года назад (1976) родился БАЙЖУМАНОВ Батыржан Кулаймергенович - заместитель акима Алматинской области.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, ученый-агроном; Казахский национальный педагогический университет имени Абая, менеджер; Университет Дьюка по программе «Децентрализация», США.

Трудовая деятельность: работал в бизнес-структурах г. Алматы (1999); старший специалист, эксперт канцелярии Премьер-Министра РК; главный, старший эксперт, консультант канцелярии Президента РК; инспектор, государственный инспектор администрации Президента РК; заместитель председателя АО «КазАгроИнновация»; заместитель председателя правления АО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (2015-2017); руководитель аппарата акима Алматинской области (2017-2019). На занимаемой должности - с сентября 2019 года.


35 лет назад (1984) родилась РЫПАКОВА Ольга Сергеевна - спортсменка, легкоатлетка, член олимпийской сборной Республики Казахстан, обладательница золотой медали лондонской Олимпиады в тройном прыжке.

Родилась в г. Усть-Каменогорске. Окончила факультет олимпийских видов спорта Казахской академии спорта и туризма, тренер-преподаватель по легкой атлетике (2006).

С 1994 года - спортсмен по легкой атлетике ДЮСШ №4 г. Усть-Каменогорск. С 2000 года проходит спортивную подготовку в ГУ «Восточно-Казахстанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по городу Усть-Каменогорск». Золотой, серебряный призер XVI Азиатских игр (2010). Многократная победительница и призер РК по многоборью, видам многоборья и тройном прыжке. Заняла 4-е место на Чемпионате мира среди юниоров (Венгрия, 2001); серебряный призер чемпионата мира (Ямайка, 2002); золотой призер I Азиатских игр в закрытом помещении в пятиборье (2005); чемпионка Азии в легкоатлетическом пятиборье; рекордсменка Азии и Казахстана (Таиланд, 2006); чемпионка XV Азиатских игр в семиборье; бронзовый призер по прыжкам в длину (2006); золотой призер Азиатских игр (Доха, 2007); чемпионка Азии (2007, 2008, 2009) по прыжкам в длину и тройном прыжке; чемпионка Всемирной универсиады (2007); золотой призер Всемирной универсиады (Таиланд, 2007); чемпионка мира в тройном прыжке (Доха, 2010). На XXIX Олимпийских играх заняла 4-е место, установив рекорд Казахстана и Азии (Пекин). Чемпионка III Азиатских игр в закрытом помещении (2009); чемпионка мира в закрытом помещении (Катар, 2010), в тройном прыжке; победитель и призер этапов международных соревнований «Бриллиантовая лига» TAAF (Golden Gold).


34 года назад (1985) родился КОЙШИБАЕВ Ерлан Хамардинович - заместитель акима Костанайской области.

Родился в г. Алматы. Окончил American University in Dubai, финансы и банковское дело (2007); Казахский гуманитарно-юридический университет, юриспруденция (2008); Казахскую академию транспорта и коммуникаций, логистика (2017); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, MBA -региональный и муниципальный менеджмент (2018).

Трудовая деятельность: помощник министра финансов (2007-2010); директор департамента инвестиционных проектов в «Самрук-Казына Инвест» (2010-2011); вице-президент АО «Национальный центр развития транспортной логистики» (2011-2013); заместитель директора Центра развития транспортной логистики в АО «НК Қазақстан темір жолы» (02.2013-10.2013); президент АО «Центр транспортных услуг» (2013-2015); заместитель генерального директора по логистике АО «KTZ EXPRESS» (2015-2018); заместитель председателя правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» (2018-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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