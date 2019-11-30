30 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день домашних животных

Идея об учреждении данного праздника была озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции (Италия) в 1931 году. Тогда различные экологические организации и природоохранные общества заявили о готовности организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете, в том числе и за домашних животных.

День памяти всех жертв применения химического оружия

Изначально День памяти всех жертв применения химического оружия отмечался 29 апреля. Такая дата была выбрана потому, что 29 апреля 1997 года вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. К Конвенции о запрещении химического оружия присоединились почти все страны мира, выполнение ее условий контролирует Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В декабре 2015 года на очередной сессии ОЗХО было принято решение перенести День памяти всех жертв применения химического оружия на 30 ноября, а 29 апреля отмечать День основания ОЗХО.

СОБЫТИЯ

В 1970 году в Павлодарской области в городе Экибастуз принят в эксплуатацию пусковой комплекс разреза «Богатырь». Разрез компании «Богатырь Комир», получивший титул одного из крупнейших в мире, надежный поставщик энергетического сырья: на его угле работают 11 электростанций Казахстана и шесть - России.

В 2004 году на станции Арка Костанайской области состоялась торжественная церемония открытия движения по новой железнодорожной линии «Хромтау - Алтынсарин».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев собственноручно подал сигнал, и товарный поезд под названием «Барыс» отправился в рейс со станции Арка из Костанайской области в Актау без выезда за пределы казахстанской границы. Эта дорога позволила открыть торговый коридор для продукции Северного Казахстана к берегам Каспия, что, в свою очередь, повысило конкурентоспособность казахстанского зерна, позволило сократить затраты на перевозку в порт Актау руды из северных и центральных регионов. Протяженность магистральных путей дороги составляет 402,5 километра, станционных путей - 40,22 километра.

В 2011 году город Алматы был официально объявлен столицей 28-й Всемирной зимней универсиады 2017 года. Об этом стало известно по итогам голосования, которые озвучил в Брюсселе президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Клод-Луи Гальен.

В 2014 году Олимпийский чемпион 1980 года по греко-римской борьбе Жаксылык Ушкемпиров был удостоен звания «Лучший борец мира». Эту награду прославленному спортсмену вручила Международная федерация борьбы, которая называется Объединенный мир борьбы.

В 2015 году Национальный банк РК выпустил в обращение банкноты номинальной стоимостью 20 000 тенге. Новая банкнота является самым защищенным денежным знаком казахстанского тенге, а также одной из самых защищенных банкнот в мире. Для людей с ослабленным зрением с краю на правой стороне банкноты нанесены семь высокорельефных треугольников, различимых на ощупь.

В 2016 году в Астане была создана Арбитражная палата Казахстана, объединившая арбитров и постоянно действующие арбитражи. Арбитражная палата Казахстана будет вести разъяснительную работу среди населения, участвовать в законотворческой деятельности и повышать квалификацию членов палаты. Казахстанцы получат более полную информацию об эффективном инструменте решения споров в досудебном порядке, что поможет популяризировать в стране систему арбитражей как современный метод восстановления прав и справедливости.

В 2017 году в Алматы улица Фурманова была переименована в проспект имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

В 2017 году популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген получил премию «Лидер инновационного времени» на церемонии награждения Fashion night gala.