30 новых производств лекарств и медизделий запустят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане увеличат производство лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В третьем направлении учтены поручения Главы государства, озвученные в Послании от 1 сентября текущего года, которые позволят: увеличить долю лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке до 50% в стоимостном выражении; повысить долю закупа лекарственных средств и медицинских изделий с местным содержанием через систему единой дистрибуции в рамках ГОБМП и ОСМС до 50%», - сказал Алексей Цой.

Глава Минздрава добавил, что также национальным проектом «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» предусмотрено увеличение доли аккредитованных лабораторий/центров на соответствие международным стандартам (GLP и ISO-17025) (100%), запуск не менее 30 новых производств по выпуску лекарственных и медицинских изделий, а также довести до 3-го уровня зрелости бенчмаркинга ВОЗ национальный регулятор (НЦЭЛС).