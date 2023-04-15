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    30 млрд тенге выделят на развитие системы здравоохранения ВКО в этом году

    15 Апреля 2023, 22:21

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Важным направлением повышения качества жизни населения остается модернизация социальной сферы. В текущем году из бюджета Восточно-Казахстанской области на закуп медоборудования, обучение специалистов, строительство объектов и капитальный ремонт медицинских учреждений предусмотрено 30 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    «За прошлый год в здравоохранение области вложено 26 млрд тенге, из них 3,3 млрд тенге направлено на закуп оборудования, 0,7 млрд тг - на обучение специалистов, 15,7 млрд тг - на строительство объектов. В дальнейшем, до 2025 года планируется приобретение медоборудования на 5,6 млрд тенге, в том числе, 6 компьютерных томографов на 3 млрд тенге для районных больниц. Кроме того, с целью ранней диагностики онкологических заболеваний в многопрофильном центре онкологии и хирургии будет проведена модернизация здания и установка ПЭТ-КТ на 5,2 млрд тенге. Начало в текущем году», - сказал аким ВКО Даниал Ахметов на пресс-конференции.

    Также в области продолжается строительство уникального Центра гематологии, начато возведение больничного комплекса со стационаром на 140 коек и поликлиники на 500 посещений в смену в городе Риддере. Решен вопрос строительства поликлиники на 150 посещений в п. Касыма Кайсенова Уланского района.

    «В рамках модернизации сельского здравоохранения запланировано строительство 36 медицинских объектов на 7,9 млрд тенге. До конца года планируется провести капитальный ремонт в 16 медицинских организациях на 3,2 млрд тенге», - пояснил спикер.

    Вместе с тем, вложение инвестиций в здравоохранение региона позволило повысить высокотехнологичную медицинскую помощь. 7 медицинских организаций области оказывают 33 вида высокотехнологичных услуг, что составляет 42% от общего количества ВТМП по республике. До конца года планируется внедрить еще 17 видов.

    «Всего количество оказанной высокотехнологичной медицинской помощи за 5 лет выросло в 5 раз, а с начала 2023 года - в 2 раза. К тому же, в прошлом году было оказано 2610 видов специализированной медицинской помощи. За год дополнительно внедрено 689 видов СМП», - отметил аким ВКО.

    Тут же Даниал Ахметов добавил, что темпы развития здравоохранения зависят не только от ВТПМ, но и требуют качественного профессионального роста медицинских работников.

    «Мы продолжаем активно заниматься этим вопросом. В прошлом году в ведущих зарубежных клиниках Израиля, России и Германии обучение и повышение квалификации прошли 36 медработников области по вопросам гематологии, нейрохирургии, кардиологии, материнству и детству. В текущем году запланировано обучение 27 врачей на 445 млн тенге в клиниках Израиля, Латвии, Германии и России. Всего с 2017 года свою квалификацию повысили 210 специалистов области за рубежом», - сообщил он.

    В результате проводимых мероприятий и оснащения медицинских организаций области высокотехнологичным оборудованием в 2022 году отмечено снижение материнской смертности на 87,6%, от болезней системы кровообращения на 30%, злокачественных новообразований – на 7% и заболеваемости туберкулезом – на 13%.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Здравоохранение
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