30 мигрантов нелегально проживали в Атырау с 2008 года

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 30 нелегально проживающих в Атырау иммигрантов выдворили из страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечены 30 иностранных граждан, которые, по решению специализированного межрайонного административного суда Атырау, были выдворены из страны.

«С помощью консульской службы 22 гражданам были выданы документы на возвращение в свою страну, так иностранные граждане были доставлены к границе на специально организованных автобусах. Выяснилось, что они приехали в Атырау в 2008 году без каких-либо документов и оказались в статусе граждан, не имеющих места жительства. Также стало известно, что они занимались попрошайничеством», – проинформировал и. о. начальника управления миграционной службы ДП области Адильжан Жаншин.





Фото: polisia.kz