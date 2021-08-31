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    30-метровый флагшток установили в Актобе

    31 Августа 2021, 10:26

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В День Конституции в Актобе торжественно открыли монумент «Флагшток», установленный на кольцевой 12 микрорайона. В торжественной церемонии принял участие аким области Ондасын Уразалин, руководители государственных органов, представители общественности, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба областного акимата в Facebook , под звуки государственного гимна, исполненного военным оркестром, в год 30-летия Независимости Казахстана, флаг нашей страны был поднят на 30-метровую высоту.

    Также в этот день в парке им. Первого Президента РК состоялся открытый лично-командный чемпионат области по техническим видам спорта, который собрал 90 спортсменов по авто-, судо- и авиамоделированию с радиоуправлением, в том числе из Оренбурга. Спортсмены, также как и судьи, высоко оценили уровень организации мероприятия, подчеркнув, что акватория пруда в парке им. Первого Президента идеально подходит для судомодельного спорта.

    «Здесь даже республиканские соревнования можно проводить. В последние годы о технических видах спорта забыли. Хотим поблагодарить руководство области за возрождение интереса, создание условий», - сказали участники.

    Победители и призеры награждены грамотами, медалями, кубками и ценными призами управления физической культуры и спорта Актюбинской области.

    По итогам соревнований аким области дал ряд поручений по дальнейшему развитию в регионе технических видов спорта, подчеркнув, что это позволит повысить интерес юного поколения к инженерным специальностям.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область Патриотизм Конституция 30 лет Независимости
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