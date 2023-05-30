30 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

115 лет назад (1908-1997) родился ЕРЗАКОВИЧ Борис Гиршевич - казахстанский музыкальный деятель, музыковед и композитор, член-корреспондент Академии наук Казахстана (1967), заслуженный деятель искусств Казахстана (1945), собиратель казахского музыкального фольклора, автор трудов о казахской музыке.

C 1931 года он собирал казахский музыкальный фольклор, записал около 2 500 песен. Б.Г. Ерзакович издал сборники «Hародные песни Kазахстана» (1955), «Kазахские советские народные песни» (1959), сборники произведений народных композиторов-певцов Биржана, Mухита, Жаяу Mусы, Aбая (1967-1970). Музыковедческие труды и статьи Eрзаковича посвящены истории музыкальной культуры Казахстана. Как композитор Ерзакович писал сочинения для оркестра: Увертюра на казахские темы (1936), поэма «Tулеген Tохтаров» (1944); два струнных квартета (1937, 1948); для фортепиано - вариации на народную тему «Япурай» (1945), соната (1947), «Маленький музыкант» (20 пьес на казахские темы, 1960); сборник хоров, песен, романсов, обработки народных казахских песен.

72 года назад (1951) родился КУСАИНОВ Аскарбек Кабыкенович - президент Академии педагогических наук Казахстана, доктор педагогических наук, профессор, академик и почетный профессор более 10 академий и университетов Казахстана и зарубежных стран.

Уроженец г. Семея. Окончил Казахский политехнический институт (ныне - Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева), аспирантуру Алматинского энергетического института, аспирантуру Высшей технической школы г. Ильменау Германской Демократической Республики.

Трудовая деятельность: начальник управления, директор департамента, заместитель начальника главного управления Министерства образования РК (1991-1997); первый заместитель главного редактора Казахской энциклопедии (1997-1998); директор издательства «Білім» (1998); директор издательства «Рауан» (1998-2000); президент ОАО «Издательство «Мектеп (2000-2001); президент Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина (2001-2003); профессор КазНУ им. аль-Фараби (2003-2004); президент Академии педагогических наук Казахстана (с 2004 года).

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшiн», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», нагрудным знаком Министерства образования Республики Казахстан «За заслуги в развитии науки», почетным знаком Министерства культуры, информации и общественного согласия (МКИОС) РК «Мәдениет қайраткерi». Первым среди казахстанских ученых награжден правительством России медалью К.Д. Ушинского за заслуги в области педагогических наук.

44 года назад (1979) родился БУРИБАЕВ Алан Аскарович - первый казахский дирижёр, руководящий европейскими оркестрами, победитель нескольких европейских конкурсов дирижёров, заслуженный деятель искусств Казахстана.

Уроженец г. Алматы. Окончил музыкальный колледж им. К. Байсеитовой, Венский университет музыки и сценического искусства, Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

Трудовая деятельность: главный дирижёр Симфонического оркестра Астаны, генеральный музыкальный директор Мейнингенской государственной оперы Южной Тюрингии (Германия) (2004-2007); главный дирижёр Симфонического оркестра города Норрчёпинга (Швеция), параллельно главный дирижёр Брабантского оркестра (Нидерланды) (2006-2011); музыкальный руководитель Национального симфонического оркестра радио и телевидения Ирландии (Дублин) (с 2010 года); главный дирижёр театра «Астана Опера», параллельно главный приглашённый дирижёр симфонического оркестра города Осаки (Япония) (с 2015 года).

В своей практике А. Бурибаев регулярно сотрудничает с Дрезденским, Лондонским, Роттердамским оркестрами, оркестром г. Осло, Немецким симфоническим оркестром (Берлин), Симфоническим оркестром г. Бирмингема, Королевским симфоническим оркестром, Лейпцигским Гевандхауз, Мельбурнским симфоническим, Балтиморским симфоническим, Симфоническим оркестром Токио и др. Дирижировал оперой «Пиковая дама» П. Чайковского в Лионской национальной опере. Работал с оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Национальным оркестром России, приглашённым дирижёром Большого театра России и NHK (самым знаменитый оркестр Японии).

В репертуаре дирижёра практически все лучшие образцы мировой музыкальной литературы: произведения западноевропейских композиторов, русских, советских. Дирижируя за рубежом, всегда пропагандирует музыку казахских композиторов: Курмангазы, Абая, Л. Хамиди, А. и Г. Жубановых, М. Сагатова, Т.А. Бестыбаева в Голландии, Ирландии, Германии, Швеции, Японии, которые всегда вызывают живой интерес публики. В 2012 году была осуществлена европейская премьера жемчужины казахской национальной оперы «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди на сцене Государственной оперы Южной Тюрингии в новой редакции Бурибаева режиссёра Ансгара Хаас (Германия).

40 лет назад (1982) родился АХМЕТЗАКИРОВ Наиль Рафисович - руководитель Судебной администрации Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, юриспруденция (2004); Современную гуманитарную академию Российской Федерации, бухгалтерский учет, анализ и аудит (2008); Академию Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорский надзор (2016).

Трудовая деятельность: служба в районной и областной прокуратуре Восточно-Казахстанской области (2004-2009); служба на различных руководящих должностях в Генеральной прокуратуре (2009-2015); служба на руководящих должностях в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре (2015-2017); руководитель Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК (2017-2018); заместитель заведующего отделом правоохранительной системы Администрации Президента (2018-2019); руководитель департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК (2019-2023).

На занимаемой должности - с января 2023 года.

Награжден орден «Айбын» II ст.; нагрудными знаками: «Отличник прокуратуры РК» I ст., «Почетный юрист Казахстана», «Почетный юрист Казахстана»; почетным знаком «Үш би»; 17 юбилейными и ведомственными медалями.

38 лет назад (1985) родилась ЖУНУСОВА Дана Бейсеновна - советник Премьер-Министра Республики Казахстан по вопросам предпринимательства.

Родилась в г. Акмола (ныне - г. Нур-Султан). Окончила Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, бухгалтерский учет и аудит (2006); Международную академию бизнеса по программе Европейского университета, магистратура.

Трудовая деятельность: главный специалист АО «Национальная компания «КТЖ» (2003-2007); главный менеджер АО «Астана-Финанс» (2007-2008); директор департамента в АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года» (2008-2011); главный менеджер ТОО СК «Кулагер» (2011-2012); заместитель директора, директор департамента, управляющий директор - директор департамента НПП РК (2014-2016); заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (2016-2018); вице-министр национальной экономики РК (04.2018-09.2018); советник Премьер-Министра Республики Казахстан (09.2018-10.2018); председатель правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» (2018-2019); советник Премьер-Министра Республики Казахстан (04.2019-10.2019); заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» (2019-2020).

На занимаемой должности - с июня 2020 года.

Награждена медалями «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II ст., «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019); Почетной грамотой Президента РК; Благодарственным письмом «За развитие экономической интеграции и создание Евразийского экономического союза».



