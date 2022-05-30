30 Мая 2022 08:00

30 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1908-1997) родился- казахстанский музыкальный деятель, музыковед и композитор, член-корреспондент Академии наук Казахстана (1967), заслуженный деятель искусств Казахстана (1945), собиратель казахского музыкального фольклора, автор трудов о казахской музыке.

C 1931 года он собирал казахский музыкальный фольклор, записал около 2 500 песен. Б.Г. Ерзакович издал сборники «Hародные песни Kазахстана» (1955), «Kазахские советские народные песни» (1959), сборники произведений народных композиторов-певцов Биржана, Mухита, Жаяу Mусы, Aбая (1967-1970). Музыковедческие труды и статьи Eрзаковича посвящены истории музыкальной культуры Казахстана. Как композитор Ерзакович писал сочинения для оркестра: Увертюра на казахские темы (1936), поэма «Tулеген Tохтаров» (1944); два струнных квартета (1937, 1948); для фортепиано - вариации на народную тему «Япурай» (1945), соната (1947), «Маленький музыкант» (20 пьес на казахские темы, 1960); сборник хоров, песен, романсов, обработки народных казахских песен.

назад (1951) родился- президент Академии педагогических наук Казахстана.

Уроженец г. Семея. Окончил Казахский политехнический институт (ныне - Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева), аспирантуру Алматинского энергетического института, аспирантуру Высшей технической школы г. Ильменау Германской Демократической Республики.

Трудовая деятельность: начальник управления, директор департамента, заместитель начальника главного управления Министерства образования РК (1991-1997); первый заместитель главного редактора Казахской энциклопедии (1997-1998); директор издательства «Білім» (1998); директор издательства «Рауан» (1998-2000); президент ОАО «Издательство «Мектеп (2000-2001); президент Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина (2001-2003); профессор КазНУ им. аль-Фараби (2003-2004).

На занимаемой должности - с 2004 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшiн», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», нагрудным знаком Министерства образования Республики Казахстан «За заслуги в развитии науки», почетным знаком Министерства культуры, информации и общественного согласия (МКИОС) РК «Мәдениет қайраткерi». Первым среди казахстанских ученых награжден правительством России медалью К.Д. Ушинского за заслуги в области педагогических наук.

62 года назад (1960) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР, юрист (следователь криминалист) (1984); Высшие курсы КГБ СССР (г. Алматы, г. Киев, г. Москва) по подготовке оперативного и руководящего состава по линии борьбы с организованной преступностью.

Трудовая деятельность: младший оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, старший следователь, начальник следственной группы, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью, начальник отдела по борьбе с коррупцией и контрабандой управления Комитета государственной безопасности по Кзыл-Ординской области (1984-1993); начальник инспекции по личному составу, начальник оргштатного отдела, заместитель начальника управления кадров КНБ РК (1993-1997); начальник службы по борьбе с терроризмом, первый заместитель начальника департамента КНБ РК по Северо-Казахстанской области (1997-2000); начальник департамента КНБ РК по Северо-Казахстанской области (2000-2001); начальник департамента КНБ РК по г. Астане (2001-2009); заместитель председателя правления «БТА-Банка» (2009-2010); советник посольства Республики Казахстан в Туркменистане (2013-2015); начальник департамента КНБ РК по Мангистауской области (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден орденами «Даңқ» II ст., «За заслуги» (2010); 33 медалями, в том числе: 70 лет ВС СССР, «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 лет службе «Барлау» РК, «15 лет службе «Арыстан» РК, «25 лет полиции РК», «За безупречную службу МВД», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «25 лет КНБ» (2017), «Защитник ОНБ» I ст., «200 лет города Кызылорды», «55 лет города Актау», юбилейной медалью Федерации карате Республики Казахстан (2013).

назад (1979) родился- первый казахский дирижёр, руководящий европейскими оркестрами, победитель нескольких европейских конкурсов дирижёров, заслуженный деятель искусств Казахстана.

Уроженец г. Алматы. Окончил музыкальный колледж им. К. Байсеитовой, Венский университет музыки и сценического искусства, Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

Трудовая деятельность: главный дирижёр Симфонического оркестра Астаны, генеральный музыкальный директор Мейнингенской государственной оперы Южной Тюрингии (Германия) (2004-2007); главный дирижёр Симфонического оркестра города Норрчёпинга (Швеция), параллельно главный дирижёр Брабантского оркестра (Нидерланды) (2006-2011); музыкальный руководитель Национального симфонического оркестра радио и телевидения Ирландии (Дублин) (с 2010 года); главный дирижёр театра «Астана Опера», параллельно главный приглашённый дирижёр симфонического оркестра города Осаки (Япония) (с 2015 года).

В своей практике А. Бурибаев регулярно сотрудничает с Дрезденским, Лондонским, Роттердамским оркестрами, оркестром г. Осло, Немецким симфоническим оркестром (Берлин), Симфоническим оркестром г. Бирмингема, Королевским симфоническим оркестром, Лейпцигским Гевандхауз, Мельбурнским симфоническим, Балтиморским симфоническим, Симфоническим оркестром Токио и др. Дирижировал оперой «Пиковая дама» П. Чайковского в Лионской национальной опере. Работал с оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Национальным оркестром России, приглашённым дирижёром Большого театра России и NHK (самым знаменитый оркестр Японии).

В репертуаре дирижёра практически все лучшие образцы мировой музыкальной литературы: произведения западноевропейских композиторов, русских, советских. Дирижируя за рубежом, всегда пропагандирует музыку казахских композиторов: Курмангазы, Абая, Л. Хамиди, А. и Г. Жубановых, М. Сагатова, Т.А. Бестыбаева в Голландии, Ирландии, Германии, Швеции, Японии, которые всегда вызывают живой интерес публики. В 2012 году была осуществлена европейская премьера жемчужины казахской национальной оперы «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди на сцене Государственной оперы Южной Тюрингии в новой редакции Бурибаева режиссёра Ансгара Хаас (Германия).

назад (1985) родилась- советник Премьер-Министра Республики Казахстан по вопросам предпринимательства.

Родилась в г. Акмола (ныне - г. Нур-Султан). Окончила Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, бухгалтерский учет и аудит (2006); Международную академию бизнеса по программе Европейского университета, магистратура.

Трудовая деятельность: главный специалист АО «Национальная компания «КТЖ» (2003-2007); главный менеджер АО «Астана-Финанс» (2007-2008); директор департамента в АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года» (2008-2011); главный менеджер ТОО СК «Кулагер» (2011-2012); заместитель директора, директор департамента, управляющий директор - директор департамента НПП РК (2014-2016); заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (2016-2018); вице-министр национальной экономики РК (04.2018-09.2018); советник Премьер-Министра Республики Казахстан (09.2018-10.2018); председатель правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» (2018-2019); советник Премьер-Министра Республики Казахстан (04.2019-10.2019); заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» (2019-2020).

На занимаемой должности - с июня 2020 года.

Награждена медалями «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II ст., «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019); Почетной грамотой Президента РК; Благодарственным письмом «За развитие экономической интеграции и создание Евразийского экономического союза».