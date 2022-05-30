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    30 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

    30 Мая 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    СОБЫТИЯ

    В 1953 году опера «Дудар-ай» впервые была представлена зрителям в Казахском академическом театре оперы и балета. Либретто написал А. Хангелдин, музыка Е. Брусиловского, режиссер - К. Байсеитов.

    Нежнейшее чувство любви между русской девушкой Мариям и казахским парнем передается через песню «Дудар-ай». Композитор умело применил ритмы и интонации казахских, русских мелодий, попытавшись найти общий музыкальный язык для двух народов. Звуки, мелодии песен «Дудар-ай», «О, сен кең дала», «Эх ты доля», использованных в качестве лейтмотива, внесли в произведение яркие краски. На премьере оперы партию Думана исполнил А. Умбетбаев, партию Мариям - Э. Епонешникова.

    В 1995 году был создан «Модерн-Балет» таразского хореографа, танцора Габи Исмаилова. В мастерской Г. Исмаилова учатся балетному искусству воспитанники разных возрастов - и дети, и взрослые. По его мнению, в Таразе много талантливой молодежи, которую необходимо поддерживать.

    В 2000 году в Алматы, во Дворце Республики, в рамках фестиваля «Приз традиций» состоялась премьера первой казахской рок-оперы-балета «Такыр», посвящённой проблеме Аральского моря. Цель «Такыра» - привлечь внимание к трагедии Аральского региона, художественными средствами воздействовать на сознание людей, призвать их ответственно взглянуть на проблему сохранения среды обитания для потомков.

    В 2003 году в Санкт-Петербурге Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев торжественно открыл памятник великому казахскому поэту Жамбылу Жабаеву. Это дар городу от народа Казахстана.

    В 2006 году в Алматы прошла презентация сборника воспоминаний известного казахского переводчика, заслуженного работника культуры КазССР Хасена Узденбаева (1904-1992). Книга называется «Хасен Өзденбаев - азамат, аудармашы, журналист». В сборнике публикуется рукопись Х. Узденбаева, написанная им в последние годы жизни, материалы по истории Оренбуржья - родного края автора, воспоминания об обучении в гимназии в Троицке и Оренбурге. Узденбаев Хасен Вахитович (1904-1992) родился в Карабалыкском районе Кустанайской области. С 1928 г. работал в СМИ. Репрессирован в августе 1938 года. После реабилитации, в 1955 г., Хасен Узденбаев долгие годы работал в КазТАГе (ныне «Казинформ» - прим. редактора).

    В 2009 году в Алматы на площади Республики в честь 6000-летней истории кумыса состоялся фестиваль «Қымызмұрындық».

    В 2011 году в 16 часов 35 минут местного времени на аэродром «Юбилейный» приземлился самолет АН-124 «Руслан», который доставил на космодром «Байконур» из Москвы казахстанский космический аппарат «KazSat-2».

    Космический аппарат «KazSat-2» был создан на базе унифицированной космической платформы (УКП) «Яхта» в негерметичном исполнении и построен по модульному принципу - модуль унифицированной космической платформы и модуль полезной нагрузки. Срок активного существования КА «KazSat-2» составляет более 12 лет, технический ресурс - более 14 лет.

    В 2012 году юная жительница Астаны Бибимарьям Омарова завоевала первое место в Международном детском конкурсе «Счастливое детство», который проходил в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния (США).

    Успех юной певицы не случаен. Бибимарьям занимается пением с трех лет, она является победителем многочисленных песенных конкурсов, в том числе, конкурсов «Ән Орда», «Балбөбек».

    В 2013 году участники международного музыкального фестиваля, посвященного творчеству Курмангазы, занесены в казахстанский аналог Книги рекордов Гиннесса.

    В грандиозном концерте сводного оркестра на стадионе «Мунайши» приняли участие 1008 музыкантов из многих регионов Казахстана и соседней России.

    В 2013 году имя известной поэтессы и мастерицы из города Аксая Бурлинского района Западно-Казахстанской области Дамели Кусайынкызы включено в международную энциклопедию «Лучшие люди».

    Изделия Д. Кусайынкызы известны далеко за пределами Казахстана: юрты, национальные костюмы и предметы быта демонстрируются на многих выставках, народных праздниках и в музеях. Одну из юрт с оригинальным орнаментом мастерица посвятила Президенту Республики Казахстан.

    В 2014 году в Астане прошло торжественное открытие бюста Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, первого министра обороны Республики Казахстан, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

    Подвиги Сагадата Кожахметовича в Великой Отечественной войне навсегда вписаны в историю суверенного Казахстана. Жизненный путь С. Нурмагамбетова является образцом подражания для подрастающего поколения.

    В 2015 году в турецком городе Мерсин открылось Почетное консульство Казахстана. Почетным консулом назначен один из известных турецких бизнесменов Ахмет Будан.

    В 2017 году в Бангкоке завершился первый день Избирательного конгресса Международной федерации тяжелой атлетики. С большим отрывом от конкурентов президент казахстанской федерации Жанат Тусупбеков победил на выборах и стал одним из вице-президентов МФТА.

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