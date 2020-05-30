30 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1953 году опера «Дудар-ай» впервые была представлена зрителям в Казахском академическом театре оперы и балета. Либретто написал А. Хангелдин, музыка Е. Брусиловского, режиссер - К. Байсеитов.

Нежнейшее чувство любви между русской девушкой Мариям и казахским парнем передается через песню «Дудар-ай». Композитор умело применил ритмы и интонации казахских, русских мелодий, попытавшись найти общий музыкальный язык для двух народов. Звуки, мелодии песен «Дудар-ай», «О, сен кең дала», «Эх ты доля», использованных в качестве лейтмотива, внесли в произведение яркие краски. На премьере оперы партию Думана исполнил А. Умбетбаев, партию Мариям - Э. Епонешникова.

В 1995 году был создан «Модерн-Балет» таразского хореографа, танцора Габи Исмаилова. В мастерской Г. Исмаилова учатся балетному искусству воспитанники разных возрастов - и дети, и взрослые. По его мнению, в Таразе много талантливой молодежи, которую необходимо поддерживать.

В 2000 году в Алматы, во Дворце Республики, в рамках фестиваля «Приз традиций» состоялась премьера первой казахской рок-оперы-балета «Такыр», посвящённой проблеме Аральского моря.

Цель «Такыра» - привлечь внимание к трагедии Аральского региона, художественными средствами воздействовать на сознание людей, призвать их ответственно взглянуть на проблему сохранения среды обитания для потомков.

В 2003 году в Санкт-Петербурге Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев торжественно открыл памятник великому казахскому поэту Жамбылу Жабаеву. Это дар городу от народа Казахстана.

В 2006 году в Алматы прошла презентация сборника воспоминаний известного казахского переводчика, заслуженного работника культуры КазССР Хасена Узденбаева (1904-1992). Книга называется «Хасен Өзденбаев - азамат, аудармашы, журналист». В сборнике публикуется рукопись Х. Узденбаева, написанная им в последние годы жизни, материалы по истории Оренбуржья - родного края автора, воспоминания об обучении в гимназии в Троицке и Оренбурге.

Узденбаев Хасен Вахитович (1904-1992) родился в Карабалыкском районе Кустанайской области. С 1928 г. работал в СМИ. Репрессирован в августе 1938 года. После реабилитации, в 1955 г., Хасен Узденбаев долгие годы работал в КазТАГе (ныне «Казинформ» - прим. редактора).

В 2009 году в Алматы на площади Республики в честь 6000-летней истории кумыса состоялся фестиваль «Қымызмұрындық».

В 2011 году в 16 часов 35 минут местного времени на аэродром «Юбилейный» приземлился самолет АН-124 «Руслан», который доставил на космодром «Байконур» из Москвы казахстанский космический аппарат «KazSat-2».

Космический аппарат «KazSat-2» был создан на базе унифицированной космической платформы (УКП) «Яхта» в негерметичном исполнении и построен по модульному принципу - модуль унифицированной космической платформы и модуль полезной нагрузки. Срок активного существования КА «KazSat-2» составляет более 12 лет, технический ресурс - более 14 лет.

В 2012 году известный казахстанский байкер, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Дмитрий Петрухин преподнес в дар Музею Первого Президента РК свой мотоцикл, на котором он проехал 80 стран мира, Государственный флаг, который он всегда возил с собой на байке во время путешествий, коллекцию фотографий и карту странствий.

Дмитрий Петрухин известен тем, что он первым из спортсменов-байкеров в мире отважился преодолеть путь в 200 тыс. километров на мотоцикле. С 2004 года по 2011 год он проехал на своем «железном тулпаре» практически весь мир и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, как за самый беспрецедентный случай в истории мотокругосветок.

В 2012 году состоялся IV Съезд лидеров мировых и традиционных религий, по итогам работы которого принято Обращение его участников к международной общественности. В этом документе религиозные лидеры обратились ко всему человечеству - стремиться к взаимодействию, согласию и миру, справедливости и созиданию во имя будущего нашей планеты.

В 2013 году участники международного музыкального фестиваля, посвященного творчеству Курмангазы, занесены в казахстанский аналог Книги рекордов Гиннесса.

В грандиозном концерте сводного оркестра на стадионе «Мунайши» приняли участие 1 008 музыкантов из многих регионов Казахстана и соседней России.

В 2013 году имя известной поэтессы и мастерицы из города Аксая Бурлинского района Западно-Казахстанской области Дамели Кусайынкызы включено в международную энциклопедию «Лучшие люди».

Изделия Д. Кусайынкызы известны далеко за пределами Казахстана: юрты, национальные костюмы и предметы быта демонстрируются на многих выставках, народных праздниках и в музеях. Одну из юрт с оригинальным орнаментом мастерица посвятила Президенту Республики Казахстан.

В 2015 году в турецком городе Мерсин открылось Почетное консульство Казахстана. Почетным консулом назначен один из известных турецких бизнесменов Ахмет Будан.

В 2017 году в Бангкоке завершился первый день Избирательного конгресса Международной федерации тяжелой атлетики. С большим отрывом от конкурентов президент казахстанской федерации Жанат Тусупбеков победил на выборах и стал одним из вице-президентов МФТА.

В 2018 году был запущен туристский маршрут «Родина Димаша», разработанный в рамках проекта «Димаш Тур» с посещением трех городов Казахстана - Алматы, Актобе, Астаны.

Первый тур продолжительностью 7 дней состоялся с 31 мая по 6 июня с участием руководителей фанатских групп Димаша Кудайбергена, которые приехали из Китая, США, Германии, Малайзии, Японии, Польши, Франции, Финляндии, Новой Зеландии, России, Украины и Казахстана.

В 2019 году Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, внесшего бесценный вклад в повышение имиджа Парламента за рубежом, а также в формирование основ демократического, светского и правового государства, был присвоен статус Почетного сенатора. Присвоение данного статуса является признанием исторических заслуг Первого Президента РК - Елбасы как основоположника государственности, определившего стратегический курс развития страны.