30 лошадей поместили на штрафстоянку павлодарские полицейские
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года в Павлодарской области около 100 голов бесхозно пасущего скота полиция отогнала на штрафные стоянки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Во время патрулирования сотрудниками полиции в пойме реки Иртыш, вблизи села Каратогай Павлодарского района, обнаружены около 30 голов лошадей, которые паслись без хозяина и пастуха», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.
Сотрудники отдела полиции Павлодарского района отогнали скот на штрафстоянку для бесхозно пасущегося скота, добавили в ДП.
«Владелец лошадей установлен, им оказался 40-летний житель одного из сёл района. За данное нарушение сельчанин привлечён к административной ответственности по статье 408 КРКоАП («Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» - Казинформ), наложен штраф 3 месячных расчётных показателя», - отметили в ведомстве.
По словам стражей порядка, бесконтрольно пасущийся скот остаётся актуальной проблемой на сегодняшний день. Безответственное отношение граждан к выпасу домашнего скота может привести к краже домашнего поголовья. Кроме того, животные, бродя по проезжей части, могут стать причиной дорожного происшествия.
«С начала года в Павлодарской области порядка 100 голов бесхозно пасущего скота помещено павлодарскими полицейскими на штрафные стоянки. Всего же на территории области функционирует 146 штрафных стоянок», - привели данные в департаменте.
Видео и фото ДП Павлодарской области.
- Баянаульский район Павлодарской области возглавил Серик Батыргужинов
- За незаконное хранение оружия задержаны 25 человек в Павлодарской области
- Более 900 скотокрадов задержали в Казахстане
- Более тысячи овец погибло при пожаре в Туркестанской области
- О разграбленных оружейных магазинах во время беспорядков рассказали в МВД РК
- Гранты бизнесменам в размере от 2 до 5 млн тенге выдадут в Павлодарской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана