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30 лошадей поместили на штрафстоянку павлодарские полицейские

31 Января 2022 15:14
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30 лошадей поместили на штрафстоянку павлодарские полицейские

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года в Павлодарской области около 100 голов бесхозно пасущего скота полиция отогнала на штрафные стоянки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Во время патрулирования сотрудниками полиции в пойме реки Иртыш, вблизи села Каратогай Павлодарского района, обнаружены около 30 голов лошадей, которые паслись без хозяина и пастуха», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Сотрудники отдела полиции Павлодарского района отогнали скот на штрафстоянку для бесхозно пасущегося скота, добавили в ДП.

«Владелец лошадей установлен, им оказался 40-летний житель одного из сёл района. За данное нарушение сельчанин привлечён к административной ответственности по статье 408 КРКоАП («Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» - Казинформ), наложен штраф 3 месячных расчётных показателя», - отметили в ведомстве.

По словам стражей порядка, бесконтрольно пасущийся скот остаётся актуальной проблемой на сегодняшний день. Безответственное отношение граждан к выпасу домашнего скота может привести к краже домашнего поголовья. Кроме того, животные, бродя по проезжей части, могут стать причиной дорожного происшествия.
«С начала года в Павлодарской области порядка 100 голов бесхозно пасущего скота помещено павлодарскими полицейскими на штрафные стоянки. Всего же на территории области функционирует 146 штрафных стоянок», - привели данные в департаменте.

Видео и фото ДП Павлодарской области.

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#Павлодарская область   #Видео   #МВД РК   #Животные  
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Автор:

Антон Гагарин

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