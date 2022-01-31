30 лошадей поместили на штрафстоянку павлодарские полицейские

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года в Павлодарской области около 100 голов бесхозно пасущего скота полиция отогнала на штрафные стоянки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время патрулирования сотрудниками полиции в пойме реки Иртыш, вблизи села Каратогай Павлодарского района, обнаружены около 30 голов лошадей, которые паслись без хозяина и пастуха», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Сотрудники отдела полиции Павлодарского района отогнали скот на штрафстоянку для бесхозно пасущегося скота, добавили в ДП.

«Владелец лошадей установлен, им оказался 40-летний житель одного из сёл района. За данное нарушение сельчанин привлечён к административной ответственности по статье 408 КРКоАП («Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» - Казинформ), наложен штраф 3 месячных расчётных показателя», - отметили в ведомстве.

По словам стражей порядка, бесконтрольно пасущийся скот остаётся актуальной проблемой на сегодняшний день. Безответственное отношение граждан к выпасу домашнего скота может привести к краже домашнего поголовья. Кроме того, животные, бродя по проезжей части, могут стать причиной дорожного происшествия.

«С начала года в Павлодарской области порядка 100 голов бесхозно пасущего скота помещено павлодарскими полицейскими на штрафные стоянки. Всего же на территории области функционирует 146 штрафных стоянок», - привели данные в департаменте.

Видео и фото ДП Павлодарской области.