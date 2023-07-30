30-летний актюбинец задержан с 22 свертками наркотического вещества

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В ходе ОПМ «Карасора-2023» полицейские изъяли у 30 –летнего жителя Актюбинской области 22 свертка наркотического вещества. По результатам экспертизы изъятое вещество является «пирролидиновалерофенон (а-PVP)», общим весом 16,40 грамм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

Мужчина пояснил, что приобрёл свертки с содержимым в интернет –магазине через социальную сеть Telegram. Также в ходе проведенного обыска по месту жительства задержанного изъято 9 свёртков, обмотанных полиэтиленовым пакетом, с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, в свертках находился «мефедрон», общим весом 7,55 грамм.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 297 ч.3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в целях сбыта». Задержанный водворен в ИВС УП г. Актобе. Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.