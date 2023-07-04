30-летие партнерства Казахстана и Сингапура: сможет ли наша страна стать «экономическим чудом» Центральной Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В этом году Казахстан и Сингапур отмечают 30 лет с момента установления дипломатических связей. За эти годы партнеры во многих сферах выстроили прочные и надежные отношения. Развитие сотрудничества стабильно ускоряется, особенно в последние годы. О том, насколько Казахстан и Сингапур могут быть полезны друг другу, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Что объединяет Казахстан и Сингапур

В этом году Казахстан и Сингапур отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, соответствующий документ был подписан 30 марта 1993 года. Дипломатическая миссия РК в Сингапуре была открыта в 2003 году, позже, в 2008 году, она была преобразована в посольство. За эти годы партнеры выстроили прочные и надежные отношения, основанные на доверии и взаимном уважении. Возможно потому, что, несмотря на разность площади территорий (Казахстан больше Сингапура в 3500 раз – прим. ред.), между двумя государствами есть общие черты. Обе страны начали свой путь развития после обретения независимости, и в том, и в другом случае все зависело от правильности заданного вектора развития. В результате и та и другая достигли лидирующих позиций в своих регионах — Центральной Азии и Юго-Восточной Азии. На протяжении всего этого пути между странами осуществлялись регулярные контакты. Страны помогали друг другу и успешно сотрудничали по ряду направлений и делились опытом.

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Почему у Сингапура учится весь мир

Республика Сингапур — это город-государство. За 60 лет он вырос из маленькой рыбацкой деревушки в высокотехнологичное государство с самым крупным портом в Юго-Восточной Азии. Площадь Сингапура — всего 743,3 кв.км, на которой проживает около 5,8 млн человек. При этом, население страны входит в тройку самых богатых наций мира. Все потому, что правительство Сингапура достигло высочайшего уровня заботы о населении за счет внедрения смарт технологий. И это без наличия в стране каких-либо природных ресурсов. Более того, после отделения от Малайзии в 1965 году Сингапур оказался в сложном положении — без армии и поддержки между конфликтующими Индонезией и Малайзией, с социальными и экономическими проблемами и с традиционным для Азии высоким уровнем коррупции. Однако, несколько десятилетий планомерного развития рыночной экономики, успешного привлечения международных инвестиций, борьбы с коррупцией и тонкой дипломатии вывели страну на первые позиции по благосостоянию в мире. Последние десять лет островной город-государство занимает первые строчки во всех основных экономических рейтингах мира.

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Такого уровня жизни Сингапур достиг во многом благодаря тому, что еще в начале своего развития акцент был сделан на разработку электроники и высоких технологий. Программу высокоскоростного интернета там была запущена еще в 1998 году. Философия «на опережение» была заложена лидером страны, одним из создателей сингапурского «экономического чуда» Ли Куан Ю, который говорил: «Чтобы выжить, Сингапур должен быть экстраординарным государством. Если мы будем обычными, нас просто не станет».

Этот вектор развития создал отличную базу для внедрения информационных разработок в городскую среду в начале нового века. При этом, государство постоянно совершенствуется и ищет новые, более эргономичные и экологичные решения для комфортного проживания сингапурцев. В Сингапуре очень высокая плотность населения. На 1 кв. км приходится примерно 8 тысяч человек. Поэтому страна запустила проект Smart Nation уровня национальной программы. Он предусматривает создание взаимосвязанной высокотехнологичной инфраструктуры, которая призвана решать самые актуальные вопросы государства — это перенаселенность, старение населения, растущие потребности медицинского обслуживания, устойчивая энергетика и транспорт.

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Вместе с тем, страна заботится об окружающей среде и внедряет только самые экологичные решения. В Сингапуре практически на каждом здании установлены солнечные батареи, которые обеспечивают здания энергией самостоятельно. Дома покрыты зеленой изгородью, поэтому город, в буквальном смысле этого слова, «дышит». А туристы, прогуливаясь по городу, отмечают, что сложно понять, где заканчиваются технологии и начинается природа — все настолько переплетено. В городе также очень много садов и парков. Улицы настолько чисты, что жители могут сесть или прилечь прямо на бетонных плитах. Приобретение авто здесь облагается очень высокими налогами, кроме того, любой проезд в городе платный. Такие меры в разы сокращают пробки и вредные выбросы в окружающую среду. Кроме того, можно отметить очень высокую безопасность в стране и нулевую терпимость к коррупции.

Поэтому Сингапур назвали городом будущего, где можно увидеть, что ожидает человечество через несколько десятков лет. Это беспилотные поезда и автомобили, многоуровневые дороги, сенсоры движения в домах у пожилых людей, беспроводные датчики состояния здоровья, дистанционные медобслуживание, психологическая и социальная помощь. Такие технологии уже присутствуют в Сингапуре и экономят большое количество времени и денег.

Секрет успешного партнерства

Между Казахстаном и Сингапуром сложились успешные политические, экономические и культурно-гуманитарные отношения.

И хотя динамика двусторонней торговли носила в основном волнообразный характер, в последние годы она стабильно растет. По итогам 2022 года объем взаимной торговли составил $1,9 млрд. В структуре экспорта основным товаром, который Сингапур закупает в Казахстане является нефть с долей 99,9%. Казахстан же импортирует компьютерную продукцию, различное измерительное оборудование и химические вещества.

Сингапур также является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана в регионе ASEAN. По итогам прошлого года валовый приток прямых инвестиций вырос до $400 млн.

Помимо растущей динамики экономических отношений, Казахстан и Сингапур успешно обмениваются опытом. К слову, программа «Болашак» была разработана с учетом сингапурского опыта. Назарбаев университет уже долгое время является стратегическим партнером Национального университета Сингапура. Школа государственной политики Назарбаев Университета и Школа государственной политики Ли Куан Ю тесно сотрудничают. Есть программы обмена студентами между этими университетами.

Казахстан также очень заинтересован в сингапурском опыте привлечения инвестиций и эффективном использовании инновационных технологий практический во всех отраслях (Сингапур занимает второе место по привлечению зарубежных инвестиций и всегда в числе первых в рейтинге легкости ведения бизнеса и условий для инвестиций – прим. ред.).

Масштабный проект по строительству в Казахстане умных городов

Что касается внедрения технологий, то усилия двух стран привели к реализации масштабного проекта создания четырех смарт городов-спутников Шелкового пути. Проект реализуется с участием сингапурской компании Surbana Jurong и других компаний. Города будут расположены вдоль республиканской трассы Алматы–Усть–Каменогорск на участке Алматы – Капчагай. Умные города будут объединены между собой инфраструктурой и технологиями.

Основная задача проекта – создание новых умных городов мегаполиса Алматы с благоприятными условиями для интенсивного развития бизнеса и комфортной жизни населения. Проект реализуется на протяжении уже восьми лет с участием государственно-частного партнерства. За эти годы пройден путь от рождения идеи до выхода первого застройщика на обеспеченную всеми коммуникациями площадку. Одна из уникальных особенностей проекта – одновременно с вводом в эксплуатацию жилья сдаются объекты соцкультбыта, построенные в рамках ГЧП. G4 — четыре концепции: Gate city, Golden city, Growing city, Green city.

Gate city — транспортный хаб

Проектом предусмотрено создание пассажирского транспортного хаба, который будет состоять из железнодорожных и автовокзалов. Будет также создана первая в Казахстане линия монорельсовой дороги, состыкованная с метрополитеном. Через территорию города пройдут автомагистрали республиканского значения Алматы—Усть-Каменогорск и Большая алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД), которые станут частью автомобильного коридора Западная Европа–Западный Китай («Шелковый путь»). В городе предусмотрено создание продовольственного кластера, районы жилой застройки. Транспортная инфраструктура сделает город Gate city легкодоступным деловым центром.

Golden city — город образования, спорта и здоровья

Образование, здравоохранение, спорт, культура – объекты данных назначений – основа структуры Golden city. Университеты и колледжи, которые будут готовить специалистов высокого уровня на основе лучших мировых методик обучения. Образовательные учреждения, научно-исследовательские институты и опытные производства призваны стать передовой базой развития теоретической и прикладной науки Казахстана. Лечебные и оздоровительные заведения, нацеленные обеспечить высочайшее качество медицинских услуг. Спортивные объекты олимпийского класса станут базой для занятий физкультурой и спортом и местом проведения престижных международных соревнований. В городе также будут построены современный ипподром парк и аграрно-индустриальный парк.

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Growing city — международный транспортно-логистический центр

Основа экономической базы города - международная логистика и торговля на базе железнодорожного хаба на линии Хоргос–Жетиген и далее Ляньюньгань-Урумчи-части коридора Западная Европа-Западный Китай («Шелковый Путь»). В городскую структуру вписаны логистические терминалы, складские площади, зоны оптово-розничной торговли. Новый международный аэропорт продолжит формирование инфраструктуры единого комплекса торговли-перевозки «Железнодорожный хаб-Автомобильный хаб-Аэропорт-Свободная экономическая зона».

Green city — город отдыха и развлечений

Расположенный на берегу Капшагая Green city станет крупнейшей курортной зоной. Пляжный отдых, парк развлечений, океанариум, казино и гольф-поля будут доступны широкой аудитории благодаря близости международного аэропорта и развитой дорожно-транспортной инфраструктуре. При этом, особое внимание уделено сохранению и улучшению экологической обстановки. А малоэтажная застройка престижного класса, большие площади парковых зон создают рекреационную атмосферу.

Все города будут связаны между собой. Все условия создаются таким образом, чтобы превратить эти города деловой и финансовый центр с международным транспортно-логистическим хабом, со своим центром образования, здоровья и спорта, а также местом притяжении туристов. При этом, G4 City будет доступен широким слоям населения. G4 будет включен в государственные программы «Доступное жилье-2020» и «Развитие регионов до 2020 года».

По мнению экспертов, секрет успешных отношений между странами заключается в том, что между нами много общего. И Казахстан, и Сингапур делают акцент на своих сильных сторонах и уделяют большое значение развитию человеческого капитала.

Развитие сухих портов и логистики

Растущая динамика развития отношений между Казахстаном и Сингапуром свидетельствует о глубоком доверии между партнерами. В мае этого года нашу страну с государственным визитом посетила президент Сингапура Халима Якоб. Она встретилась с Касым-Жомартом Токаевым, приняла участие в казахстанско-сингапурском бизнес-форуме. По итогам этого форума было подписано документов на $275 млн. Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов отметил растущий интерес сингапурских компаний к Казахстану.

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«Растущий интерес сингапурского бизнеса к запуску совместных проектов в Казахстане является свидетельством того, что в нашей стране уделяется большое внимание улучшению инвестклимата. Это выражается в мерах господдержки и различных преференциях. Так, функционируют специальные экономические и индустриальные зоны, ориентированные на приоритетные отрасли экономики. Их участники получают доступ ко всей необходимой инфраструктуре. Мы готовы и далее углублять наше сотрудничество с сингапурскими партнерами», — отметил Премьер в ходе бизнес-форума.

По итогам форума был подписан ряд важных документов, таких как соглашение о торговле услугами и инвестициях, меморандум по сотрудничеству в рамках Программы по наращиванию потенциала для государственных служащих стран Центральной Азии (С5), соглашение о сотрудничестве между Международным финансовым центром «Астана» и «Enterprise Singapore», меморандум о взаимопонимании между АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и «Enterprise Singapore».

Фото: invest.gov.kz

В целом, во время своего государственного визита в нашу страну президент Сингапура отметила, что Казахстан является близким партнером Сингапура в Центральной Азии. Сотрудничество между партнерами расширилось во множестве областей — от государственного управления до умного городского планирования. При этом, по ее мнению, одним из ключевых направлений сотрудничества и укрепления дружбы между нашими странами выступает образование.

«Одним из ключевых направлений сотрудничества выступает образование. Школа государственной политики имени Ли Куан Ю Национального университета Сингапура имеет давние партнерские отношения с Высшей школой государственной политики Назарбаев Университета. Рада констатировать, что многие казахстанские студенты смогли посетить Сингапур в рамках образовательной программы. Такие обмены способствуют углублению взаимопонимания и укреплению дружбы между нашими странами и народами», — отметила Халима Якоб.

Она уверена, что сингапурско-казахстанские отношения будут прогрессировать и дала свое виденье того, что объединяет наши две страны.

«Уверена, что сингапурско-казахстанские отношения будут прогрессировать и поднимутся на еще большую высоту. Несмотря на очевидные различия в размерах территорий, Сингапур и Казахстан являются странами с дальновидной политикой, твердой приверженностью развитию человеческого капитала и устойчивому росту. Мы также стремимся использовать преимущества нашего стратегического расположения в наших регионах», — отметила Халима Якоб.

По ее мнению, стратегическое расположение Сингапура и Казахстана станет основным преимуществом, которое можно будет использовать для повышения устойчивости поставок и транспортных маршрутов

«Рада, что несколько сингапурских компаний выразили заинтересованность в реализации крупных проектов в Казахстане по развитию критически важной инфраструктуры, такой как сухие порты и логистика», — отметила она.

По мнению казахстанского эксперта Института мировой экономики и политики Ерсултана Жансеитова, в случае успешного взаимодействия в области создания транспортной инфраструктуры и логистики, наша страна может стать надежным партнером для Сингапура не только в поставке нефти, газа и редких металлов, но и в поставке продуктов питания.

«Территория у Сингапура небольшая. Сингапур импортирует продукты питания из соседних стран и даже питьевую воду из Малайзии. Учитывая расстояние между нами, Казахстан также может быть надежным партнером для Сингапура в поставке продуктов питания», - считает Ерсултан Жансеитов.

Кроме того, сингапурские компании могут заинтересоваться участием в реализации инициативы Китая «Один пояс, один путь».

«Как отметила президент Сингапура, сингапурские компании заинтересованы в сотрудничестве с Казахстаном, особенно в сфере транспорта и логистики, в сухих портах. Мы также видим увеличивающийся объем торговли через территорию Казахстана, с учетом программы Китая «Один пояс, один путь». Сингапурские компании могут присоединиться к данному проекту. Для них здесь открывается много возможностей», — отметил эксперт.

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Как отметила президент Сингапура Халима Якоб, недавно подписанное Соглашение о торговле услугами и инвестициях в рамках Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром будет содействовать усилиям по расширению нашего экономического взаимодействия и созданию более благоприятных условий для бизнеса за счет ослабления регуляторных механизмов и снижения барьеров для входа на рынки наших стран.

В целом, говоря об общности интересов, Ерсултан Жансеитов отметил, что мы многому можем научиться друг у друга.

«Если говорить об успехе Сингапура, то у этого успеха есть множество причин. Одна из таких причин — Сингапур является финансовым хабом Юго-Восточной Азии и финансовым хабом для стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - прим. ред.), для Китая, а также является окном доступа к азиатскому рынку для западного капитала. Мы в Казахстане следуем той же схеме. У нас есть Международный финансовый центр Астана. Мы многому можем научиться друг у друга», — заключил эксперт.

Эксперты выделяют много общего между нашими странами. Прежде всего в векторе развития человеческого капитала, а также в области регионального лидерства. И та и другая страна на этом пути может поделиться ценным опытом. Учитывая такое развитие партнерства, Казахстан имеет все шансы стать «экономическим чудом» Центральной Азии.