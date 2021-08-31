30-летие отношений Кыргызстана и Казахстана: вековые связи с перспективой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В год 30-летия Независимости РК международное информационное агентство «Казинформ» на страницах своего интернет-ресурса публикует материалы, подготовленные партнерами информагентства в тех странах, которые также как и Казахстан обрели независимость в 1991 году. Сегодня в День Независимости Республики Кыргызстан 31 августа мы представляем вашему вниманию материал о 30-летней истории сотрудничества между КР и РК, который был подготовлен информационным агентством Кыргызстана «Кабар» специально для МИА «Казинформ».

Дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан были установлены 15 октября 1992 года. За годы независимости двух стран было подписано более 160 кыргызско-казахстанских межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, наиболее значимыми из которых являются Договор о вечной дружбе от 8 апреля 1997 года и Договор о союзнических отношениях от 25 декабря 2003 года.

Двустороннее взаимодействие стран осуществляется в рамках таких институциональных базисов как:

- Высший Межгосударственный Совет, возглавляемый главами государств;

- Кыргызско-казахстанский Межправительственный совет, возглавляемый главами правительств.

- Совет министров иностранных дел КР и РК.

У двух государств совпадают или близки позиции по широкому кругу вопросов международной политики. Кыргызстан и Казахстан тесно взаимодействуют в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС.

В экономике Кыргызстана Казахстан был и остается одним из основных торговых партнеров. В последние годы торгово-экономическое сотрудничество характеризуется положительной динамикой, а после создания ЕАЭС, куда в 2015 году вошел Кыргызстан, показатели взаимной торговли преимущественно росли. Так, например, в 2020 году двусторонний товарооборот между КР и РК составил 796.2 млн долларов США. Стороны намерены довести этот показатель до 1 млрд долларов и расширить номенклатуру торгуемых товаров и услуг.

С момента установления двусторонних отношений между двумя государствами в Кыргызстан вложен достаточный объем казахстанских инвестиций - 7,7%. Несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, объем поступления прямых иностранных инвестиций из Казахстана за январь-сентябрь 2020 года составил 27 млн 525,6 тысяч долларов и в сравнении с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 9%.

В Кыргызстане зарегистрированы 334 совместных предприятия с участием казахстанского капитала. В Казахстане 247 подобных предприятий с участием кыргызского капитала. И если в Кыргызстане, предприятия, в основном, сосредоточены в финансовой сфере, добыче полезных ископаемых, производстве пищевых продуктов, торговле, транспорте и связи, строительстве и ремонтной сфере, то в Казахстане они заняты в сфере оптовой и розничной торговли, строительства, продажи автомобилей, разведения крупного рогатого скота, выращивания зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство, изготовления хлопчатобумажных нитей, прочих видах издательской деятельности.

Состояние и перспективы торгово-экономических связей двух стран регулярно обсуждаются на уровне глав государств, правительств и внешнеполитических ведомств двух стран, а также на уровне руководителей отраслевых министерств и ведомств.

Например, в рамках мартовского государственного визита Президента КР Садыра Жапарова в Нур-Султан состоялись двусторонние переговоры и встречи с Первым президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Премьер-Министром Аскаром Маминым и с председателем Мажилиса Нурланом Нигматулиным.

Главы государств двух стран на встрече подчеркнули необходимость всестороннего расширения деловых связей, направленных на реализацию кооперационных проектов в промышленности, гидроэнергетике, топливно-энергетическом комплексе, недропользовании, сельском хозяйстве, перерабатывающем секторе, в сфере логистики, дорожно-транспортной инфраструктуре и банковской сферах.

А также отметили важность дальнейшего развития инвестиционного взаимодействия, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и их защиты на государственном уровне.

Культурно-гуманитарное сотрудничество является не менее важной сферой двусторонних отношений. В Кыргызстане и Казахстане на взаимной основе регулярно проводятся выставки, концерты мастеров искусств, международные научные конференции и симпозиумы с участием представителей интеллигенции и общественности двух стран.

Сотрудничество в сфере образования развивается на основе Соглашения между правительством КР и правительством РК о сотрудничестве в области образования от 4 июля 2006 года. В соответствии с Соглашением Сторонами ежегодно выделяются на взаимной основе образовательные гранты для обучения в ВУЗах обеих стран граждан Кыргызстана и Казахстана.

В целях активизации взаимодействия в сфере образования и науки, стороны договорились об увеличении квот, выделяемых ежегодно для бюджетного обучения в вузах КР и РК в рамках Соглашения между правительством КР и правительством РК о сотрудничестве в области образования, подписанного 4 июля 2006 года, с 5 до 50 мест. В настоящее время проект Протокола о внесении соответствующих изменений в действующее Соглашение находится на рассмотрении казахстанской стороны.

Тем временем, на 2019 год в вузах Казахстана обучалось около 1 тысячи студентов из Кыргызстана, а в вузах Кыргызстана - 2 тысячи казахстанских студентов, большинство из них - в частном порядке. Однако из-за пандемии и введенных ограничений, число студентов немного сократилось.

Казахстан и Кыргызстан совместно провели празднование 100-летия М.Ауэзова, 175-летия Курмангазы, 150-летия Абая, 150-летия Жамбыла, 1000-летие эпоса «Манас», 150-летие Т.Сатылганова, юбилеи А.Токомбаева и Ч.Айтматова.

Свою роль в развитии общественных, гуманитарных связей вносит и кыргызская диаспора в Казахстане. В 2004 году в Казахстане зарегистрирован Кыргызский национальный культурный центр (КНКЦ), ныне Кыргызское этнокультурное объединение г. Нур-Султан. Также осуществляют свою деятельность кыргызские национально-культурные центры «Манас-Ата» в г.Тараз и КНКЦ «Ала-Тоо» в г.Актау, Кыргызский национальный этнокультурный центр «Мекен», «Кыргыз-Ата» и «Манас–Ата» в г.Алматы.

Примечательно и то, что сотрудничество Кыргызстана и Казахстана подкреплено совместной работой в информационном поле, где оба государства поддерживают друг друга.

СМИ Казахстана и Кыргызстана регулярно принимают участие в различных региональных медийных форумах и иных мероприятиях, организованные как самими странами, так и региональными объединениями такими как: ССТГ, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, Организация новостных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона (ОАНА), Информационные агентства государств - участников СНГ и так далее. Как один из ярких примеров может служить заседание IV Генеральной ассамблеи Союза тюркских университетов Тюркского совета «Туркестан – колыбель тюркского мира», которое прошло в Туркестане в апреле 2019 года. Форум был организован акиматом Туркестанской области и Международным казахско-турецким университетом имени Ходжа Ахмеда Ясави. А также медиафорум ШОС, который прошел в указанном году в Бишкеке, на котором собрались представители СМИ, курирующие информационную сферу профильных ведомств государств-участников.

Как пример тесного сотрудничества между СМИ двух стран можно привести пример взаимодействия государственных информационных агентств Кыргызстана «Кабар» и Казахстана «Казинформ».

Общая история Кыргызстана и Казахстана говорит о том, что государства являются большим, чем просто стратегические партнеры - это братские народы, готовые прийти в трудную минуту на помощь друг другу.