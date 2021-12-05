30-летие Независимости РК: как создавался резервный центр управления спутниками «Казсат»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Илийском районе Алматинской области расположен важный космический объект - Центр космической связи (ЦКС) «Коктерек» - резервный комплекс управления космическими аппаратами «Kaзсат». Космическая связь - один из залогов информационной безопасности страны. В канун 30-летия Независимости РК о новых задачах ЦКС «Коктерек», на базе которого создан первый в Казахстане телепорт, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор центра Роман Ермашов.

- Роман Сергеевич, Вы практически с первого дня возглавили строительство «Коктерека», какая задача была поставлена Вам как специалисту?





- Я пришел в коллектив Республиканского центра космической связи (РЦКС) в мае 2011 года. Задачу, которую передо мной поставил экс-руководитель РЦКС Виктор Дмитриевич Лефтер - контроль над строительством наземного комплекса управления, технический надзор, поскольку до этого, трудясь в компании «Нурсат», у меня был опыт в этом плане. Конечно, было непросто создавать технологический объект в степи: жара, холод, ЛЭП не было, вся стройка питалась от гизельгенератора, жили в вагончиках… Когда основные здания и сооружения были построены, я, будучи исполняющим обязанности директора центра, стал вникать в технологическую часть: наземная антенная система, система мониторинга связи.

Во время стажировки в основном Центре управления полетами (ЦУП) в Акколе ознакомился с особенностями энергетической системы, так сложилась целостная картина: что надо улучшить, модернизировать в новом центре на начальном этапе строительства. 28 июня 2013 года резервный наземный комплекс управления (РНКУ) «Коктерек» был сдан в эксплуатацию. И это было человеческое счастье, гордость, что создали новый, современный объект космической инфраструктуры. Задача, поставленная Национальным космическим агентством РК во главе с Талгатом Мусабаевым – резервирование работы основного ЦКС «Акколь» была выполнена. Это был второй этап развития космической связи в Казахстане.





- Когда и как появилась идея создания телепорта на базе «Коктерека», какую экономическую выгоду он дает предприятию?





- Практически сразу. Объект сдан, с 2013 года началась фаза эксплуатации. Руководство посвящает в основные экономические каноны эксплуатации. Резервный комплекс – здесь деньги как бы не работают. На содержание объекта, персонала, всех систем нужны деньги. Каким образом компенсировать эксплуатационные расходы, как содержать себя не только арендой транспондерной емкости? И я придумал «подъем/приземление спутниковых сигналов» - услуги «Pre-hubbing». Это организация технической возможности подъема-приземления трафика на борт спутников серии «Kaзсат» и доведения услуги в любую точку Казахстана, а также на территорию сопредельных государств. И в целом, услуги телепорта позволяли спутниковым операторам обеспечить себе полную независимую собственную инфраструктуру связи, возможность резервирования наземных каналов.

Для организации телепорта у нас имелось 70-80% технического оборудования, для переоборудования нужно было 100 млн тенге. Мы активно взялись за модернизацию. Итак, затраты были произведены, все готово, а клиентов не было... Это был очень напряженный период в моей жизни: психологически было тяжело осознавать: неужели все впустую? Первым пришел «Астел» за ним и другие операторы связи, которые хотели разместить свое серверное и телекоммуникационное оборудование для обеспечения его полной надежности и безопасности на нашем телепорте. Так за несколько лет телепорт окупил все затраты, и вышел на чистую прибыль. На сегодняшний день у телепорта есть значительный потенциал, он может дать еще столько же мощностей инфраструктуры.

- Центру космической связи «Коктерек» 8 лет. Изменилась ли Ваша роль как руководителя сегодня?





- Нет, не изменилась. Я руководитель классический. Считаю для себя, как руководителя, важной роль входного фильтра, то есть создавать такие условия для коллектива, чтобы специалисты не отвлекались на ненужные вопросы, была максимальная концентрация внимания на задачах. Главная и основная функция нашего центра остается прежней - резервирование наземного оборудования спутников «Казсат-2», «Казсат-3». Синхронно, ежесекундно работаем с основным Центром в Акколе. Ежеквартально проводим тренировки на случай резервирования. Но, слава Богу, в реальности с такой ситуацией не сталкивались.

Нам удалось создать уют на территории центра в 25 гектаров, что тоже требует немало сил для поддержания порядка в таком большом хозяйстве. В Центре у нас работают 33 человека - инженеры космической связи, специалисты энергетического, технологического обслуживания. Главное, чтобы всегда было понимание значимости твоей работы, что от качества выполнения твоих задач зависит вся технологическая цепочка. Ведь в случае нештатной ситуации не будет возможности пойти в соседнюю комнату и поправить что-то на спутнике, ведь он летает на высоте 39 тысяч километров. Коллектив у нас хороший, ценю в коллегах честность, пунктуальность. Лично сам очень ценю время и пытаюсь выиграть его.

- Каковы новые задачи ЦКС «Коктерек» в свете реализации пилотного проекта негеостационарных спутниковых систем (НГСО)?





- Сейчас во всем мире идет активное развитие спутниковых систем, в том числе НГСО. Наш ЦКС «Коктерек» по географическим и технологическим параметрам был определен для участия в международном пилотном проекте НГСО. Ведется размещение и тестирование оборудования европейской компании спутниковой связи SES на базе «Коктерека» для обеспечения быстрым интернетом отдаленные населенные пункты Казахстана. Размещено только демонстрационное оборудование, это не хабовая сеть, а мост спутниковой связи между ЦКС «Коктерек» и несколькими селами в Алматинской области. Результат виден, конечно. В школах населенных пунктов Актерек, Бериктас установлены wi-fi-экспоинты, к которым можно с гаджетом подключиться и получить высокоскоростной интернет.

- В этом году отмечается 30-летие Независимости РК. Вклад РЦКС в суверенитет страны - в чем он, по Вашему мнению?





- Ввиду особенностей нашей страны, которая является девятой территорией в мире, но малонаселенной, считаю, что Казахстану без космической связи никак не обойтись. Вклад АО «РЦКС» в суверенитет страны - это независимая национальная космическая система связи «Казсат», которую создал и успешно эксплуатирует наш коллектив.

К сожалению, снятие с повестки дня замещающего спутника для группировки наших геостационарных спутников было продиктовано экономическими причинами. Но, думаю, без спутниковой связи Казахстан не останется, будем искать пути решения развития собственной системы, также использовать новые мировые спутниковые технологии. Будем держать руку на пульсе, чтобы казахстанское общество могло быть всегда коммуникабельным.







